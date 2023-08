Sécheresse: le préfet de Mayotte restreint de nouveau l'accès à l'eau

Mamoudzou, France | AFP | jeudi 24/08/2023 - La préfecture de Mayotte, qui subit une sévère sécheresse, a annoncé mercredi de nouvelles restrictions d'eau, deux jours sur trois, avec pour objectif de faire durer les réserves jusqu'à la prochaine saison des pluies en fin d'année.



A compter de lundi, il y aura "des coupures de quarante-huit heures toutes les vingt-quatre heures" dans l'ensemble du département, a annoncé le préfet de l'île de l'océan Indien, Thierry Suquet, lors d'une conférence de presse.



L'approvisionnement en eau de cette île de 300.000 habitants dépend essentiellement des eaux pluviales: 80% de l'eau de Mayotte vient de deux retenues collinaires, dans le nord et le centre de l'île.



En raison de la sécheresse, leur remplissage est actuellement "très faible", selon l'Agence régionale de santé (ARS).



Les forages en eaux souterraines représentent, quant à eux, environ 15% de la ressource. Le reste provient de l'usine de dessalement, qui ne produit actuellement qu'au tiers de ses capacités prévues.



"On s'aperçoit aujourd'hui que les prélèvement faits dans les retenus collinaires sont trop importants", a expliqué le préfet.



"Les travaux d'urgence lancés par le syndicat des eaux (notamment pour augmenter la production de l'usine de dessalement, NDLR) sont en cours de réalisation mais ils ne seront effectifs qu'au début du mois de novembre. Donc pour réussir à passer le mois d'octobre, nous sommes obligés de prendre de nouvelles mesures", a poursuivi Thierry Suquet.



A Mamoudzou, Koungou, ainsi qu'en Petite-Terre, l'eau sera coupée toutes les nuits, de 16h00 à 8h00 avant une coupure de trente-six heures une fois par semaine "afin de garantir la continuité de l'activité économique sur ces zones", a-t-il ajouté.



Depuis des mois, les habitants de ce caillou du canal du Mozambique subissent déjà des coupures d'eau quotidiennes pour les uns (de 16h00 à 8h00), et trois coupures de vingt-quatre heures par semaine (de 16h00 à 16h00) pour les autres.



L'ARS de Mayotte a également prévenu il y a quelques semaines que l'eau courante était désormais "impropre à la consommation" directement après les coupures.



"Lorsque la pression est constante, rien ne s'infiltre dans les tuyaux. En revanche, la multiplication des coupures favorise la prolifération de bactéries", a expliqué sous couvert d'anonymat à l'AFP un ingénieur spécialisé en gestion de l'eau.



Le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier est attendu la semaine prochaine à Mayotte.