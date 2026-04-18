

Sèchement battu, Tahiti United décroche du dernier carré

Tahiti le 21 avril 2026. Le South Melbourne FC a livré une performance éclatante à la veille du Leaders Group, dominant largement Tahiti United 8-1 au 4R Electrical Govind Park.





L'un des deux matchs reportés de la 3e journée, l'ancien Club du Siècle d'Océanie a conclu la première phase de la compétition avec la plus large victoire enregistrée jusqu'à présent.



Tahiti United était très attendu avant cette rencontre, car une victoire lui permettrait de dépasser South Island United et de s'assurer une place dans le top 4. Un début de match catastrophique a cependant rapidement anéanti leurs espoirs, avec deux buts encaissés dans le premier quart d'heure, South Melbourne prenant rapidement le large.



Le premier but est intervenu dès la quatrième minute : James Lackay, débordant sur la droite, a conclu d'une superbe frappe en lucarne, son deuxième de la saison, par un retourné, sa spécialité.



Jordan Swibel inscrivait son premier but depuis la 3e journée à Melbourne à la 14e minute, reprenant victorieusement le ballon repoussé par Teave Teamotuitau suite à une frappe lointaine de Jordan Lampard.



La situation s'aggravait pour Tahiti United quelques instants plus tard, lorsqu'un but leur était refusé. Joseph Athale voyait sa première frappe repoussée par le poteau droit, avant que Manuarii Shan ne reprenne le ballon et marque, mais le but fut finalement annulé une nouvelle fois pour hors-jeu.



Un coup dur dont Tahiti United qui ne pouvait se remettre et perdait le contrôle du match, laissant ses adversaires prendre l'ascendant.



Le centre tendu de Lackay trouvait Aaron Cocks au second poteau, qui inscrivait le troisième but à la 26e minute, avant que Tommy Giannakopoulos ne marque le quatrième à la 34e minute d'une tête sur un coup franc millimétré de Lampard.



Andrew Mesourouni participait lui aussi à la fête, subtilisant le ballon à Roonui Tehau et dribblant la défense de Tahiti United pour inscrire un superbe but individuel. Cocks, quant à lui, répliquait avant la mi-temps, permettant à South Melbourne FC de rentrer aux vestiaires avec six buts d'avance.



Désireux de trouver un peu de stabilité pour endiguer le flot de buts adverses, l'entraîneur de Tahiti United, Samuel Garcia, effectuait trois changements à la pause.



Une tactique qui fonctionnait momentanément, les joueurs restant muets pendant un peu plus de 20 minutes en seconde période, tout en inscrivant un but. L'un des remplaçants, Germain Haewegene, réduisait l'écart à la 62e minute.



La résistance fut cependant de courte durée. Ishveer Singh, entré en jeu, inscrivait le septième but de South Melbourne après avoir repris un centre direct d'Andrew Mesourouni dans la surface de réparation.



Che Gorr Burchmore inscrivaitt le huitième but de South Melbourne à la 71e minute, assurant ainsi une victoire tranquille à son équipe.



Après les deux matchs de la 3e journée, reportés aujourd'hui, le championnat est scindé en deux groupes : le groupe des leaders et le groupe des challengers. Les rencontres auront lieu à Auckland en mai.



South Melbourne FC devrait aborder son parcours dans le groupe des leaders avec confiance, tandis que ce résultat pourrait s'avérer préjudiciable pour Tahiti United dans la suite de sa campagne au sein du groupe des challengers.



South Melbourne FC : 8 (James Lackay 4’, Jordan Swibel 14’, Aaron Cocks 26’, 45+4’ Tommy Giannakopoulos 34’, Andrew Mesourouni 36’, Ishveer Singh 69’, Che Gorr Burchmore 71’)

Tahiti United : 1 (Germain Haewegene 62’)

Mi-temps : 6-0



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 21 Avril 2026 à 09:13 | Lu 227 fois





