Sao Tomé-et-Principe: le président limoge le gouvernement

Libreville, Gabon | AFP | mardi 07/01/2025 - Le président du petit archipel africain de Sao Tomé-et-Principe a limogé le gouvernement en raison de son "incapacité" à résoudre les problèmes du pays et des absences "fréquentes" du Premier ministre.



Selon un décret publié sur la page Facebook de la présidence et daté de lundi, le président de la République, Carlos Vila Nova, "a démis (...) le gouvernement constitutionnel dirigé par le Premier ministre Patrice Trovoada".



Il y ajoute avoir pris cette décision au regard de l'"incapacité notable" du gouvernement "à apporter des solutions" au pays face à "l'ampleur des problèmes existants", et des "périodes fréquentes et prolongées d'absence du Premier ministre (...) du territoire national".



Arrivé en tête aux dernières législatives en 2022, le parti de l'Action Démocratique Indépendante (ADI, centre droit), dont sont issus MM. Vila Nova, élu président en 2021, et Trovoada, est "invité à présenter dans un délai de 72h une autre personnalité pour assumer le poste de Premier ministre et chef du gouvernement", ajoute le décret.



Ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975, Sao Tomé-et-Principe est un archipel lusophone très pauvre du golfe de Guinée d'environ 200.000 habitants, à l'histoire émaillée de tentatives de coup d'Etat.



En novembre 2022, Patrice Trovoada, déjà Premier ministre à l'époque, avait annoncé que l'armée avait déjoué une nouvelle tentative.



Après les tentatives de coup d'Etat de 2003 et 2009, le régime parlementaire s'était stabilisé, et le pays s'est affirmé comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique.



Depuis l'instauration du multipartisme en 1991, après 15 années d'un régime marxiste de parti unique, l'archipel est habitué aux alternances au pouvoir entre l'ADI et le Mouvement de libération du Sao Tomé-et-Principe-Parti social-démocrate (MLSTP-PSD, centre-gauche).



Sur le plan stratégique, en mai dernier, le gouvernement portugais avait fait état de sa "grande inquiétude" après avoir appris que Sao Tomé-et-Principe avait signé un accord de coopération militaire avec la Russie.