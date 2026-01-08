

Santé, stupéfiants et climat au programme de Brotherson à Paris

Tahiti, le 25 janvier 2026 - Tout juste revenu d’un déplacement privé en Nouvelle-Zélande, le président Moetai Brotherson reprend la route, pour la métropole cette fois. À Paris l’attendent de nombreux dossiers.





Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, est parti pour une série de rendez-vous toute cette semaine à Paris. Ses visites sont destinées à discuter des enjeux climatiques, de la santé et de la lutte contre les stupéfiants.



Plusieurs conventions et discussions sont en cours sur ces sujets. Sur les enjeux climatiques, il s’agira de discuter de la mise en place des mesures de sauvegardes suite à la signature de l’accord sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales (BBNJ). Un traité qui offre désormais à la Polynésie française les moyens d’agir au-delà de ses frontières administratives et prolonge son devoir de gardiens, lui permettant d’assumer pleinement son rôle de sentinelle planétaire.



La santé est aussi au programme alors que la convention santé entre l’État et le Pays est en latence depuis près de deux ans et que rien n’a avancé dans le sens d’une renégociation, ni sur la durée, ni sur les termes.



Enfin, la présidence du Pays explique que des discussions vont être menées sur la lutte contre les stupéfiants au Fenua. Une lutte qui se fait aussi bien sur le terrain que dans les tribunaux, et pour laquelle l’État vient de débloquer 2 millions d’euros (240 millions de francs) lors du vote du dernier budget de la nation.



Dès ce lundi, le président Brotherson rencontrera Gregory Emery, conseiller santé, et Olivier Jacob, conseiller Outre-mer auprès du président de la République. Un fin connaisseur des sujets Polynésiens, lui qui a exercé comme administrateur des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent. Il ira ensuite à la rencontre de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer.



Mardi, Moetai Brotherson ira à la rencontre du Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avant d’intervenir lors d’une conférence sur “les héritages du CEP en dictionnaire”.



Mercredi, le président du Pays ira à la rencontre des représentants de la société Airbus, avant d’accueillir à la Délégation de la Polynésie française des opérateurs de data centers.



Jeudi, et vendredi, des rendez-vous avec Stéphanie Rist, ministre de la Santé, Valentine Fournier, déléguée Mildeca (association qui élabore, anime et coordonne la stratégie gouvernementale de lutte contre les conduites addictives) puis des représentants de Look Up Space, société qui combine un réseau mondial de radars terrestres et une plateforme numérique avancée pour surveiller et suivre les objets en orbite.



