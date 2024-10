Salon du livre : un évènement pour découvrir le livre autrement

Tahiti, le 15 octobre 2024 - La 24e édition du salon du livre débute jeudi place To’atā. Il a pour thème Mau Toa, des héros. Les invités sont arrivés, ils se préparent avec les acteurs locaux du livre, auteurs et éditeurs, à accueillir le public.

“On a tous un ou des héros autour de nous”, a lancé Christian Robert, président de l’association des éditeurs de Tahiti et des îles, en guise d’introduction de la conférence de presse d’annonce du Salon du livre 2024. L’événement, 24e du genre, aura lieu exceptionnellement sur l’esplanade basse de To’atā cette fin de semaine.



“Se nourrir des mots”



Le salon du livre est organisé par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), et la Maison de la culture. Hitihiti Hiro, cheffe de projet culturel à la Maison de la culture se réjouit de l’événement :“Ce salon, vivant, est toujours une bonne occasion de s’approprier la littérature océanienne. On sait combien il est parfois difficile de venir aux livres, pendant ces quatre jours, tout le monde peut se nourrir des mots.” Le salon du livre est un moment pour découvrir le livre autrement.



Cette année, le thème retenu est : Des Héros – Mau Tua. Ce sont les héros épiques, mythiques ou légendaires, les héros d’hier et d’aujourd’hui, les héros fantasmés, les héros des temps modernes, les héros aux supers pouvoirs, les héros du quotidien ou bien encore ceux de la littérature polynésienne ou de la culture populaire. Ce sont toutes celles et tous ceux qui écrivent l’histoire, ceux qui bravent la peur et surmontent les obstacles, ceux qui servent de modèle et donnent l’exemple. Ce sont les héros du quotidien, comme le soulignent bon nombre d’auteurs invités à ce salon.



Ce thème résonne dans les textes et illustrations des invitées, il infusera les rencontres, conférences, échanges programmés tout au long du salon. Il sera un fil rouge qui guidera et rassemblera les éditeurs, auteurs, illustrateurs, libraires mais aussi les élèves de tout âge, les amoureux des mots, les curieux et leurs familles.



Près de 8 000 visiteurs attendus



Comme à l’accoutumé, le salon sera ouvert pour tous pendant quatre jours, mais les deux premiers jours seront tournés vers les scolaires. Le premier salon, a reçu la visite d’à peu près 3 000 personnes (hors scolaires). En 2023, il en a reçu près de 8 000. L’engouement grandissant du public et des familles, l’implication des scolaires pour la programmation illustrent une envie et une demande toujours plus fortes en matière d’animation autour du livre.

Pas moins de 26 nouveautés



L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles compte huit éditeurs : Au vent des îles, Haere Pō, les Mers Australes, la Société des Études Océaniennes, Maevalulu, Univers polynésiens, ‘Ura et Littéramā’ohi. Véritables chefs de projets, ce sont eux qui permettent aux mots et aux illustrations de prendre forme. Attachés à une ligne éditoriale qui leur est propre, ces éditeurs offrent un choix de lecture varié au public polynésien. Ils proposent 26 nouveautés pour cette nouvelle édition du salon du livre.



Une autrice et deux illustrateurs dans les classes

Pour la neuvième année consécutive, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles collabore avec les équipes impliquées du Centre de lecture et Médiathèque (antenne de la DGEE), pour mettre en place un projet pédagogique. Cette année, c’est l’autrice Sandrine Mirza et les illustrateurs Sébastien Chebret et Nancy Cavé qui ont été invités. Ils participeront au salon du livre et iront en plus à la rencontre d’élèves de la maternelle au collège de toute la Polynésie : Tahiti, Moorea, Mangareva, les Marquises. “Au total ce sont près de 2 000 élèves qui auront la chance de les rencontrer en présentiel ou en distanciel”, précise Jasmina Liant du Centre de lecture.



Pour préparer ces rencontres, les enseignants et leur classe travaillent en amont. Le jour J, les échanges sont toujours riches en émotions pour les auteurs et les illustrateurs mais également pour les élèves. “C’est un moment fantastique que de les voir en chair et en os, c’est un souvenir pour la vie.”









Pratique



Du 17 au 20 octobre.

Entrée libre.

Au programme, des rencontres avec les invités du salon :

- Des présentations d'ouvrages

- Des débats sur des sujets divers et variés en lien avec l'Océanie

- Des ateliers et animations pour les petits et les grands à vivre seul, entre amis ou en famille

- Des stands d'éditeurs locaux

- Des spectacles



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 15 Octobre 2024 à 17:58