Salon du livre - Sébastien Chebret : « chacun d’entre nous peut être un héros »

Tahiti le 09 octobre 2024. Illustrateur touche-à-tout, Sébastien Chebret mêle différentes techniques : peintures diverses et variées, collages et de plus en plus numériques. Il présentera quelques-uns de ses ouvrages. Selon lui, il ne suffit pas d’être célèbre pour être un héros.







Après avoir obtenu une maîtrise d’art plastique, Sébastien Chebret a poursuivi ses études avec un DEA d’Arts et sociétés actuelles à Bordeaux dont le thème était l’illustration jeunesse. Depuis 2007, il a mis en images de très nombreux ouvrages pour les jeunes lecteurs.





Illustrateur touche-à-tout, il mêle différentes techniques : peintures diverses et variées en passant par la gouache, l’acrylique, l’aquarelle ; il aime travailler le collage (surtout à partir de papiers récupérés un peu partout dans des brocantes). Ses illustrations sont marquées par la présence grandissante de l’outil numérique.





Dans son métier, les héros sont « ceux qui se démarquent », « ceux qui vont prendre la lumière », « ceux à qui ils leur arrivent des aventures, bonnes ou mauvaises ». Il aime l’idée des anti héros, « ceux qui ratent tout », à qui il arrive le pire. « Les enfants, je crois, s’y attachent encore plus ».





Lorsqu’il balaye les titres sur lesquels il a travaillé, il pense à son écureuil dans Gare à tes noisettes. Il s’agit d’un héros fier qui ne prévient personne quand le loup approche de la forêt. Tout cela pour garder ses noisettes… Alors, les problèmes arrivent aux autres. Mais au moment où lui-même rencontre le loup, il est bien content de trouver de l’aide. Ce petit écureuil doit donc apprendre à penser aux autres et à partager.





« Pour moi, Il ne suffit pas d’être célèbre pour être un héros. Chacun d’entre nous peut être un héros et peut, à un moment de sa vie, faire quelque chose d’extraordinaire. » Cela peut être une action, un métier, etc. Dans ces conditions, le champ des possibles reste ouvert à toutes et à tous, tous les rêves sont permis.