Salon du livre - Les quatre héros des éditions Haere Pō

Tahiti, le 9 octobre 2024 - Ce sont quatre personnages remarquables. Robert Koenig des éditions Haere Pō décrit Maui, Ka [KAE !], Tini mais aussi et surtout Cabri, un marin corsaire puis baleinier (1793-1997), beachcomber aux Marquises (1799) et guerrier à Nuku Hiva enlevé par une escadre russe et se retrouvant en Sibérie (1804-1805) à présenter ses tatouages et des danses. Cabri est-il un héros ou un anti-héros ?







L’éditeur Haere Pō a choisi d’évoquer le thème du Salon 2024 “Des héros Te Mau Toa” avec quatre nouveautés, deux héros, une héroïne et un personnage à la fois héros et anti-héros.





Le premier personnage est légendaire, il s’agit de Maui, le pêcheur d’îles (édition en tête-bêche illustrée par Jean-François Favre, texte tahitien de Vahi Sylvia Tuheiava-Richaud). Le deuxième est un humain à la frontière du naturel et du surnaturel dans “Kae et la Terre des Femmes” (texte marquisien du Carnet de terrain de Von den Steinen de 1897, transcription et traduction en français Michael J. Koch et Denise et Robert Koenig). L’héroïne se prénomme Tini, elle apparaît dans “Tini, Petite méduse bleue”. Elle cherche à nouer des contacts qui ne soient pas urticants auprès des habitants du lagon et de l’océan (texte et illustrations de Mélodie Seybald, traduction tahitienne de Emma Faua-Tufariua).





Enfin, il est question de Cabri. Il est un héros historique (1780-1822), un marin corsaire puis baleinier (1793-1997), beachcomber aux Marquises (1799), guerrier à Nuku Hiva (1801-1804), enlevé par une escadre russe et se retrouvant en Sibérie (1804-1805) à présenter ses tatouages et des danses marquisiennes au tsar Alexandre 1er à St-Pétersbourg (février 2007) puis au roi Louis XVIII (18 juillet 1807). Il s’est également présenté dans les cabinets de curiosités de France, à Genève et en Belgique avec un catalogue adapté à ces différents publics (1817-1822). “Alors héros ou anti-héros ?”, aux lecteurs de répondre.





Cabri, Cabrit, Cabiche, Kabris (les noms de ce personnage extraordinaire sont multiples, comme ses identités) a longtemps mené une vie héroïque tant qu’il était reconnu dans la société marquisienne pour ce qu’il était (un guerrier), dans la société européenne pour ce qu’il n’était plus (un guerrier marquisien). Mais lorsqu’il a joué sa vie héroïque devant un public qui le méconnaissait de plus en plus, “sa survie a plutôt été antihéroïque”.





Un ouvrage de Christophe Granger, intitulé “Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie” est paru aux éditions Flammarion (2020). Il est “admirable et complet !” souligne Robert Koenig. “C’est pour cela que Granger a accepté de préfacer notre petit ouvrage de 144 pages illustré de gravures peu connues de Cabri.”





Pour leur livre intitulé “Nouveau précis historique et véritable, revu, augmenté et commenté du séjour de Joseph Kabris, natif de Bordeaux, dans les Isles de Mendoça”, les éditions Haere Pō se sont basées sur les différentes versions des catalogues imprimés pour les spectacles de Cabri puis sur les témoignages directs et parfois inédits de ceux qui l’ont bien connu à bord de la frégate russe qui l’a amené de Nuku Hiva jusqu’en Sibérie, et enfin de ceux qui ont pu assister à ses spectacles à St-Petersburg.