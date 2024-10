Salon du livre - ​Sandrine Mirza : « Les héros sont les moteurs de mes textes »

Tahiti le 09 octobre 2024. Historienne de formation, Sandrine Mirza écrit pour la jeunesse des livres documentaires en histoire ou patrimoine culturel. Il lui plaît de raconter l’aventure « humaine » de ses héros qui, souvent, la fascine et l’impressionne par leur courage.





Sandrine Mirza est autrice, spécialisée en histoire et patrimoine culturel. Elle est titulaire d’un DESS d'Histoire (Paris VII) et d’un diplôme de l'Institut Français de Presse (Paris II). « Tous mes livres sont des documentaires en histoire ou patrimoine culturel. Je rencontre donc à chaque page ou presque des personnages souvent célèbres que l’on peut appeler ‘héros’ ou ‘héroïnes’. Ils sont le moteur de mes textes, à l’origine d’évènements ou d’aventures. » Chaque héros ou héroïne a un destin, « c’est cette aventure humaine qui me plait, et parfois me fascine. Souvent je suis aussi impressionnée par leur courage ».





L’autrice raconte des personnages historiques : rois, reines, inventeurs, artistes, aventuriers, etc. Elle a fait les portraits de 40 hommes et femmes de paix. Elle met également en scène des personnages mythiques : dieux et déesses antiques, héros comme Hercule ou Thésée. Elle invente aussi des héros ou héroïnes pour animer des docu-fictions.





Sa dernière bande dessinée intitulée « Histoire de France au féminin » met en avant la condition des femmes et leur lutte pour acquérir les mêmes droits que les hommes. « Je suis très sensible à ces combattantes partout dans le monde, et aux hommes qui les soutiennent. » Elle pense notamment, et particulièrement, aux femmes en Iran et en Afghanistan. « Elles résistent avec un courage infini, au péril de leur vie, elles luttent contre une oppression à peine imaginable. »





Sandrine Mirza a travaillé six ans aux éditions La Découverte à Paris. Elle se consacre aujourd’hui entièrement à son activité d’écriture. Elle a déjà publié plus d’une trentaine de livres dont Les religions de la préhistoire à nos jours qui regroupe des personnages bibliques, des guides spirituels et autres figures tutélaires. Elle a signé Histoire de France au féminin qui retrace la vie et le combat des femmes célèbres ou anonymes, héroïnes du quotidien. C’est également elle qui a écrit Ma première mythologie, Sur les traces de Marco Polo ou encore Première guerre mondiale et Seconde guerre mondiale.