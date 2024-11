Saison des baleines : la gendarmerie se prépare pour 2025

Tahiti, le 9 novembre 2024 - Clap de fin ce week-end pour la saison des baleines 2024. En revanche, du côté de la gendarmerie, on se prépare d’ores et déjà pour la prochaine saison où de nouvelles réglementations entreront en vigueur. Prestataires et particuliers sont prévenus.







Épiées, traquées, voire même harcelées, les baleines n’ont droit à aucun répit. Pourtant de passage dans nos eaux en quête de tranquillité, ces dernières doivent satisfaire et divertir une audience toujours plus nombreuse et oppressante. En cause, la quête incessante d’une photo souvenir. Et si aujourd’hui une réglementation existe, le problème se pose : est-elle suffisante ?







« Les prestataires sont plutôt bons élèves » assure Christophe Da Silva Baptista, commandant de la brigade nautique de Papeete. « Il s’agit de leur gagne pain, donc forcément, c’est important pour eux de respecter les règles. Car si aujourd’hui ces prestataires venaient à être contrôlés en infraction, ils perdraient très vite leur agrément, indispensable à l’observation des baleines. Mais nous sommes globalement satisfait. Par exemple, cette saison, qui s’est étalée du 20 août au 11 novembre, nous n’avons eu que trois infractions.» En revanche, du côté des particuliers, tout reste à faire : « Les gens savent qu’il y a une réglementation mais ils ne la connaissent pas vraiment. Lorsqu’on les interroge, il y a beaucoup d’approximation, voire des erreurs. Ils va vraiment falloir mieux communiquer sur ce sujet car les règles doivent impérativement être respectées, pour le bien être animal. »







Nouvelle réglementation pour 2025







Les autorités auront donc fort à faire pour la saison prochaine, qui commencera d’ailleurs dès le 20 juillet 2025 et qui se terminera le 20 novembre. Pour rappel, le 25 avril dernier, un nouvel arrêté a été adopté concernant l’observation des baleines, et ce dernier sera appliqué dès le 1er décembre de cette année. Une nouvelle réglementation qui impose une surveillance accrue, puisque dorénavant les particuliers devront observer une distance de 300 mètres avec ces animaux. Seuls trois prestataires seront autorisés autour d’un groupe de baleines. Concernant la mise à l’eau, seuls six clients et un guide seront désormais autorisés, contre une douzaine par le passé. Néanmoins, toujours concernant la mise à l’eau, ces derniers pourront s’approcher à une distance de 15 mètres, au lieu de 30. Le bateau, quant à lui, devra demeurer à une centaine de mètres. La vitesse de navigation sera limitée à 3 noeuds avec interdiction de changement de rythme moteur.







Autre nouveauté, des créneaux horaires contrôlés par la DIREN : « Pour la saison prochaine, l’observation des baleines se fera de 7h30 à 17h30, et chaque prestataire devra s’enregistrer auprès de la DIREN, sur un fichier informatique, afin de signaler qu’ils procéderont à l’observation des baleines. » Une mesure stricte que la gendarmerie compte bien faire respecter : « Nous disposons d’équipes sur la presqu’île, à Papeete et à Mahina. Nous avons le soutien de l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement) et de la brigade des transports aériens. Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous avons deux télépilotes et un drone qui nous permettent de savoir en direct si un particulier ou un prestataire, commet une infraction ou est susceptible d’en commettre. De plus, nous effectuons des sorties quotidiennes en mer, à des heures aléatoires, afin que les gens ne s’habituent pas à des heures de passage. »