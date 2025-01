Sagesse et patience pour la nouvelle année chinoise

Tahiti, le 20 janvier 2025 - Le mercredi 29 janvier prochain marquera l'entrée dans la nouvelle année chinoise. Placée sous le signe du serpent de bois, celle-ci promet du “renouveau positif” selon la fédération Si Ni Tong qui invite le grand public dès ce jeudi, rue Colette, pour l'allumage des lanternes.



Alors que l'année du Dragon de bois touche à sa fin, la fédération Si Ni Tong se prépare activement aux festivités du Nouvel An chinois qui débuteront ce jeudi 23 janvier. “Comme chaque année, avec le Si Ni Tong, nous mettons toute notre énergie à la préparation de ces festivités qui durent quinze jours. C'est un moment important pour nous”, déclare avec enthousiasme Marie Claire Gardan, présidente de la fédération. Et si durant l'année du dragon il était essentiellement question d'innovation et de créativité, le serpent de bois a, quant à lui, d'autres qualités : “Cette nouvelle année sera marquée par la sagesse, beaucoup de sagesse et de patience" explique Marie Claire Gardan. “Ce sera l'année du renouveau positif. Le serpent attend, il est patient, il attaque quand on s'y attend le moins. Le serpent arrive à s'en sortir quelle que soit la situation”, précise-t-elle.



Et loin du folklore auquel sont souvent réduites ces festivités, la présidente du Si Ni Tong insiste gentiment : “N'oubliez pas, pour ceux qui suivent nos traditions, de faire votre bain de concoction de pamplemousse afin de vous purifier pour cette nouvelle année à venir, et d'accrocher vos branches à vos portes pour apporter la paix et la prospérité dans vos foyers !” Un goût pour la tradition que la présidente du Si Ni Tong compte bien faire transparaître à l'occasion des festivités en préparation : “Nous aurons bien évidemment cette année encore la danse des lions accompagnée des pétards, pour faire fuir les mauvais esprits, ainsi que la danse du dragon qui a lieu même si ce n'est plus l'année du dragon.” Pour rappel, le dragon apporte l'abondance et la prospérité financière, et ouvrir ses yeux à l'occasion de ces festivités est un privilège immense dans la coutume chinoise.



Le Si Ni Tong donne rendez-vous au grand public dès ce jeudi, rue Colette, pour l'ouverture des festivités avec notamment l'allumage des lanternes. Puis, le mercredi 29 janvier, au siège de la fédération pour une cérémonie traditionnelle afin de célébrer le passage officiel à la nouvelle année. Le week-end du 1er et 2 février, la fédération organise son grand bal populaire dans les jardins du temple Kanti ainsi qu'une journée culturelle. Et enfin, les festivités se termineront par un grand défilé de lanternes, le 15 février à la mairie de Papeete.

