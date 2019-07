Russie: l'opposant Navalny arrêté en pleine grogne électorale

Moscou, Russie | AFP | mercredi 24/07/2019 - L'opposant au Kremlin Alexeï Navalny a été arrêté mercredi à Moscou, en pleine montée de la contestation due au rejet des candidatures d'opposants à des élections locales prévues début septembre.



Un rassemblement d'une ampleur inédite depuis plusieurs années a eu lieu dimanche et l'opposition, M. Navalny en tête, a appelé à manifester de nouveau devant la mairie de la capitale russe samedi, faisant monter la tension à l'approche de ces scrutins qui s'annoncent difficiles pour les candidats pro-Kremlin.

Dans une vidéo sur son compte Instagram, le militant anticorruption a affirmé avoir été interpellé en bas de chez lui alors qu'il sortait faire un jogging et acheter des fleurs pour l'anniversaire de sa femme.

"Les gens ont raison quand ils disent que le sport n'est pas toujours bon pour la santé", a ironisé M. Navalny, en t-shirt orange fluo et short, depuis un commissariat de Moscou.

Sa porte-parole, Kira Iarmych, a indiqué sur Twitter que l'opposant avait été appréhendé dans le cadre de la loi interdisant les "appels à des manifestations non-autorisées". Il risque jusqu'à 30 jours de prison.

"J'espère seulement que l'arrestation grossière de Navalny va mobiliser les citoyens", a réagi l'opposant Ilia Iachine, assurant que cette interpellation n'aurait "aucune influence" sur les plans de l'opposition.

Un collaborateur d'Alexeï Navalny, Oleg Stepanov, a également indiqué sur Twitter avoir été interpellé mercredi et être détenu dans un autobus de la police.

Ne pouvant être lui-même candidat car déclaré inéligible pour des condamnations qu'il dénonce comme politiques, Alexeï Navalny a organisé ces dernières années les plus importantes manifestations contre le président Vladimir Poutine, ce qui lui a valu régulièrement des condamnations à de courtes peines.

Dernier exemple en date, le militant a passé début juillet dix jours en détention pour avoir participé à une marche de soutien au journaliste d'investigation Ivan Golounov, accusé de trafic de drogue puis blanchi après une mobilisation sans précédent. - Manifestation samedi -

Avec ses soutiens, M. Navalny a appelé à un rassemblement non-autorisé samedi devant la mairie de Moscou pour protester contre l'exclusion des candidats d'opposition aux élections du Parlement de la capitale russe.

Cette décision a soulevé une vague de contestation marquée dimanche dernier par un rassemblement comptant 22.000 manifestants, du jamais-vu, selon l'opposition, depuis les protestations de 2012 et 2011 contre le retour à la présidence de Vladimir Poutine.

Plusieurs rassemblements pacifiques, dont un sit-in dispersé par la police, avaient également eu lieu mi-juillet devant le siège de la Commission électorale moscovite. En réaction, le Comité d'enquête russe a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête, qualifiant ces réunions de "pressions" et de "menaces de violence" sur les autorités du vote.

Exceptionnellement haute après l'annexion de la Crimée, la popularité du président russe a chuté depuis sa réélection pour un quatrième mandat l'année dernière et les scrutins de début septembre s'annoncent difficiles pour les candidats pro-Kremlin.

L'enregistrement d'une soixantaine de candidats aux élections locales de Moscou a été rejeté la semaine dernière, officiellement en raison des vices dans la collecte des signatures de soutien dont ils ont besoin pour se présenter.

Ces candidats dénoncent des irrégularités fabriquées de toutes pièces et accusent le maire loyal au pouvoir, Sergueï Sobianine, de vouloir étouffer l'opposition. Mardi soir, une rencontre infructueuse a eu lieu entre candidats et la cheffe de la Commision électorale russe.

Selon la loi, les candidats indépendants étaient censés rassembler les signatures d'au moins 3% de leurs électeurs potentiels dans chacun des 45 districts de Moscou, soit entre environ 4.500 et 5.000 personnes, pour avoir le droit de concourir.

Privée de participation à des scrutins plus importants comme la présidentielle, l'opposition s'est fortement mobilisée pour ces élections à Moscou, espérant ainsi avoir son mot à dire dans la gestion du budget faramineux de la capitale russe.

Des candidats de l'opposition ont également vu leurs candidatures rejetées dans d'autres grandes villes comme Saint-Pétersbourg, où une manifestation doit se tenir mercredi soir.