Ruquier condamné en appel à verser 1,5 million d'euros à Catherine Barma

Paris, France | AFP | lundi 27/01/2025 - L'animateur Laurent Ruquier a été condamné en appel à verser environ 1,5 million d'euros à sa productrice historique Catherine Barma, après l'arrêt "brutal" de l'émission "On n'est pas couché" en 2020, selon une décision consultée par l'AFP et révélée par le média l'Informé.



"Je me suis bien fait avoir contractuellement par madame Barma", a réagi auprès de l'AFP Laurent Ruquier, sans préciser s'il comptait se pourvoir en cassation.



Sollicitée par l'AFP, Catherine Barma n'a pas souhaité commenter la décision de justice.



Elle a produit pendant 14 ans "On n'est pas couché" (ONPC), l'ancien talk-show de Laurent Ruquier, lancé en 2006 sur France 2, et plusieurs autres émissions avec l'animateur ("On a tout essayé", "On ne demande qu'à en rire", etc.).



Le puissant tandem s'était séparé en très mauvais termes: le présentateur avait décidé d'arrêter ONPC et fait appel à un autre producteur pour une émission diffusée de septembre 2020 à juin 2022 sur France 2, "On est en direct".



Dans un arrêt daté du 17 janvier, consulté par l'AFP, la cour d'appel de Paris a dans l'ensemble confirmé le jugement rendu en première instance en juin 2022.



La société de Laurent Ruquier a ainsi été condamnée à verser 780.340 euros de dommages et intérêts à celle de Catherine Barma "du fait de l'insuffisance du préavis de rupture".



La cour a en outre recalculé le montant dû "en indemnisation des licenciements économiques causés par la brutalité de la rupture", passé de 219.375 euros à 452.689 euros.



Elle s'est également penchée sur d'autres sommes en jeu entre les deux anciens partenaires. A ce titre, Laurent Ruquier doit également près de 620.000 euros à Catherine Barma, qui lui doit de son côté plus de 380.000 euros.



Catherine Barma réclamait près de 3 millions d'euros au total, selon l'avocat de Laurent Ruquier, Me Léon Del Forno.



Après avoir acté leurs différends par médias interposés, l'animateur et son ex-productrice avaient fini par saisir la justice au printemps 2021.



Laurent Ruquier avait saisi le premier le tribunal de commerce de Paris, réclamant à Catherine Barma plus de 300.000 euros en tant qu'ancien coproducteur d'ONPC.



De son côté, Catherine Barma, qui avait réclamé en vain que Laurent Ruquier partage les frais engendrés par l'arrêt du talk-show, à l'origine du licenciement d'une trentaine de personnes, avait répliqué devant le même tribunal pour "rupture brutale" de leur relation commerciale.