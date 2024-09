Rugby à 7 - Reprise victorieuse pour Paea Manu Ura

Tahiti, le 16 septembre 2024 - Le rugby local a repris le cours de sa saison 2024 samedi au stade Fautaua après la traditionnelle trêve de juillet-août avec la première journée du Championnat de Tahiti à 7. Champion en titre de rugby à XV, Paea Manu Ura a confirmé sa bonne dynamique en s’imposant (19-10) en finale contre Punaauia.



La Fédération polynésienne de rugby a relancé sa saison par le Championnat de Tahiti de rugby à 7, samedi, ceci dans l’optique des Oceania de la discipline qui auront lieu en Australie en novembre ou décembre, la Fédération océanienne devant fixer les dates définitives cette semaine. Et puis le Championnat de Tahiti va permettre de mieux préparer les clubs locaux en vue du Papeete International Seven qui doit avoir lieu les 11 et 12 octobre et qui mettra en scène au stade Pater un plateau relevé avec des équipes néo-zélandaises, australiennes, américaines, calédoniennes, rarotongiennes et les formations métropolitaines hommes et femmes des 7 Fantastics, respectivement vice-champions et championnes de France de la spécialité en 2023.





Des tournois U12 et U14 ont marqué la reprise de la saison samedi matin à Oremu avant que leurs aînés entament la première des trois journées du Championnat de Tahiti à 7 dans l’après-midi à Fautaua. Le tournoi a réuni six clubs dont Faa’a, le champion en titre de la discipline. Mais celui-ci ne pouvait pas vraiment rivaliser samedi, n’ayant que cinq joueurs présents. Les rencontres se sont enchaînées tout au long de l’après-midi et parfois dans des conditions de jeu très difficiles avec les fortes averses qui ont rendu la pelouse grasse mais néanmoins jouable et le ballon glissant. Les joueurs se sont efforcés de produire du jeu, lequel était plutôt plaisant par instants. Opposés en match de poule, Punaauia et Paea Manu Ura se sont retrouvés en finale. Alors que la première rencontre avait été favorable à Punaauia qui l’avait emporté 14-12, éclatante revanche pour Paea Manu Ura en finale qui s’est imposé 19-10 et qui prend ainsi la tête du Championnat de Tahiti à 7. La 2e journée du Championnat à 7 aura lieu le samedi 28 septembre.

La relève se met en place



Présent au stade Fautaua samedi pour la reprise de la saison, Patrick Lopez-Diot, le président de la Fédération polynésienne de rugby, a évoqué le présent et l’avenir du rugby local : “On redémarre sur du 7 pour préparer les Oceania qui auront lieu en novembre ou décembre. Après la trêve, on constate comme d’habitude quelques soucis d’effectifs pour certains clubs, mais cela devrait se régler dans les semaines à venir. Notre participation aux Oceania est déjà une victoire par rapport aux batailles que nous avons dû mener depuis sept ou huit ans pour réintégrer l’Oceania Rugby et cela nous permet maintenant de participer aux compétitions océaniennes hommes et femmes et à moindre coût puisque l’on peut bénéficier des financements de la Fédération océanienne. C’est de nature à dynamiser le rugby local qui est toutefois déjà plutôt en bonne santé actuellement. Ça bouge bien chez les jeunes au niveau des clubs et dans la pratique de notre discipline en milieu scolaire. Et grande nouveauté pour nous, l’ouverture récente d’un Centre de performance polynésien consacré au rugby. Il y a vraiment une relève qui se met en place et c’est encourageant pour l’avenir du rugby polynésien. J’ajouterais que le rugby féminin tend aussi à se développer, ce qui devrait aussi booster notre discipline.”



Notons que le club de Arue, qui était en sommeil, devrait reprendre ses activités, qu’un club s’est créé à Mangareva et que Mahina envisage également de monter une section rugby. Autant de nouvelles qui devraient donner un coup de fouet au rugby local.



Résultats

*Poule A

- Moorea-Faa’a 20-0

- Papeete-Moorea 26-0

- Papeete-Faa’a 15-7

1. Papeete

2. Moorea

3. Faa’a



*Poule B

- Punaauia-Pirae 24-12

- Punaauia-Paea Manu Ura 14-12

- Paea Manu Ura-Pirae 7-0

1. Punaauia

2. Paea Manu Ura

3. Pirae



*Demi-finales

- Punaauia-Moorea 28-5

- Paea Manu Ura-Papeete 14-5



*Finale

- Paea Manu Ura-Punaauia 19-10

