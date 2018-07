Rugby à 7 - Paris World Games : Tahiti manque de peu les demi-finales

EN BREF - Les 7 et 8 juillet derniers, la sélection de Tahiti Nui de rugby à 7 a participé aux Paris World Games, un tournoi de rugby à 7 réunissant huit équipes. Une douzaine de joueurs tahitiens y ont participé, notamment Andrew Vanaa de Faa’a Rugby ou encore François Tardieu, un joueur évoluant en métropole. Les pays représentés étaient le Sri Lanka, la Belgique, le Cameroun, le Congo, Tahiti et trois formations de métropole.



Notre sélection a manqué de peu la qualification pour les demi-finales. Après s’être imposée 15-0 face au Cameroun, Tahiti s’est incliné 12-7 face à Ocean 7’s Rouge de métropole, en encaissant un essai dans la dernière minute. Tahiti a perdu son troisième et dernier match de poule face à Bagneux en se faisant rejoindre, une nouvelle fois, dans les arrêts de jeu, concédant le nul 12-12. SB / FPR