Ruarii Atani joue avec le monstre

Parole à Ruarii Atani :



Comment vous êtes vous préparé à cette session ?

“Je me maintiens dans un bon état de forme grâce à des exercices physiques réguliers et je fais attention à ce que je mange en privilégiant le naturel, les fruits et les légumes. Quand j'ai vu cette houle arriver, je me suis dit que, cette fois-ci, j'allais tenter de prendre une "bombe" en tow-in. Un de mes nouveaux sponsors, le Team Yourip de Patrick Furlotti, m'a donné une planche de tow-in et le matériel nécessaire pour que je puisse tenter le coup. Les gars du team étaient là, Tereva David, Taramu Tinirau, Nainoa et Haunui David, avec bateau, gilets et jet ski."



Qui vous a tracté ?

“C'est Vetea David qui m'a tracté et qui a assuré la sécurité. Pour moi, c'était que du bonheur de rider Teahupo'o. Sentir cette adrénaline, c'était comme un rêve qui devient réalité. Merci Seigneur. La vision de la vague vue d'en haut est quelque chose de magnifique, d'indescriptible. Cela donne une sensation de joie incroyable. C'est ça la passion du surf. C'est un truc de fou. J'ai trop aimé. Le placement était parfait, juste là où il fallait pour faire les bonnes photos."



Un dernier mot ?

“Je voulais dédier cette vague à Tuhiti Haumani, qui fut un de nos meilleurs riders à Teahupo'o avant d'être victime d'un accident à Hawai'i. C'était un des meilleurs à Teahupo'o et il était toujours rempli de joie. Je sais qu'il aurait été content de surfer avec nous dans ce genre de grosses conditions. C'était un “killa” au-dessus du lot.”