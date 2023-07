Royaume-Uni: une voiture percute une école, une fillette tuée, 16 blessés

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 06/07/2023 - Une fillette de huit ans a été tuée et 16 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, quand une voiture a percuté une école primaire à Wimbledon, dans le sud-ouest de Londres, à quelques heures des vacances scolaires.



La conductrice du véhicule, une quadragénaire, a été arrêtée, a indiqué la police, qui a rapidement écarté la piste terroriste.



L'accident s'est produit peu avant 10H00 (09H00 GMT) dans un quartier calme, verdoyant et plutôt aisé, à un peu plus d'un kilomètre du tournoi de Wimbledon, qui se déroule en ce moment.



La police a dressé un large cordon de sécurité autour de l'école, où de nombreux parents s'étaient précipités après avoir appris la nouvelle.



Des images ont montré un 4X4 Land Rover à l'avant endommagé presque collé au mur du bâtiment, dans le jardin de l'école, où se trouvaient plusieurs tables. Selon le quotidien le Times, les enfants de cette école privée pour filles célébraient l'arrivée des vacances d'été.



"Malheureusement, une fillette de 8 ans est décédée" dans cet accident, a dit lors d'un point presse une responsable de la police pour le sud-ouest de Londres, Clair Kelland, visiblement très émue. "Nos pensées vont à sa famille en ce moment incroyablement difficile", a-t-elle ajouté.



Au total, seize personnes ont été soignées sur place. Dix ont ensuite été hospitalisées, a indiqué John Martin, du service d'ambulance de Londres. Il n'a pas précisé l'âge ni l'état des blessés, dont certains seraient grièvement atteints selon le député local Stephen Hammond.



"L'école est profondément affectée par cette tragédie", a déclaré lors de ce point de presse organisé devant l'école John Tucker, le responsable de l'établissement, la "Study Prep School", sans autre commentaire.



Une enquête est en cours pour établir les circonstances de l'accident.



La conductrice du véhicule a été arrêtée pour "suspicion de conduite dangereuse ayant entraîné la mort". Selon Stephen Hammond, elle est originaire du quartier.



"Notre priorité va être d'identifier tous les témoins, de revoir les images de vidéo-surveillance et, bien sûr, d'interroger la personne" en garde à vue, a déclaré Clair Kelland.



Plusieurs responsables politiques, parmi lesquels le Premier ministre Rishi Sunak, la ministre de l'Intérieur Suella Braverman et le maire de Londres Sadiq Khan ont adressé leurs pensées aux victimes et salué l'action des services d'urgence.



M. Sunak a parlé d'incident "terrifiant" et adressé "ses sincères condoléances" à la famille de la petite fille. Le ministre de la santé, Steve Barclay, a évoqué un incident "bouleversant". "Mes pensées vont (...) à tous ceux qui ont été touchés", a-t-il ajouté.