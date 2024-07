Roxy Vahine Cup 2024, le surf féminin à l'honneur

Tahiti, le 1er juillet 2024 – Le week-end prochain, du 5 au 7 juillet à l'embouchure de la Taharuu à Papara, se tiendra la très attendue Roxy Vahine Cup. Véritable festival du surf réservé aux femmes, l'événement rassemble chaque année l'ensemble des rideuses du Fenua autour du surf, du longboard et du bodyboard. L'occasion de découvrir de nouveaux talents et d'apprécier celles qui, aujourd'hui encore, poussent le surf local féminin sur les devants de la scène.



Le surf féminin polynésien se trouve à une période charnière de son histoire. De la victoire de Vahine Fierro à Teahupo'o en mai dernier à celle de Kiara Goold au Japon la semaine dernière lors d'une compétition Air Show, les regards du monde entier se portent aujourd'hui sur une génération de surfeuses bien décidées à marquer l'histoire. Un “girl power” nourri également par ces surfeuses locales, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont trouvé l'occasion de s'exprimer pleinement au travers de la compétition phare du calendrier fédéral local : la Roxy Vahine Cup.



Véritable coup de projecteur pour les surfeuses, longboardeuses et bodyboardeuses du Fenua, l'événement est un savant mélange de bonne humeur, de légèreté mais aussi à la fois de compétitivité et de désir de performance. Une atmosphère unique qui attire chaque année de plus en plus de rideuses, de tous les âges et tous les niveaux. Et pour cette 8e édition, l'organisation ne compte pas déroger à la règle. Au programme, trois jours de compétition à partir du 5 juillet, trois disciplines et dix catégories qui verront 70 rideuses s'affronter sous l'égide du fairplay et du plus pur esprit surf. La compétition se terminera dimanche 7 juillet par l'ensemble des finales et une épreuve Tag Team pour encourager les liens entre les surfeuses. Une première remise des prix aura lieu dans la foulée puis une cérémonie plus officielle se tiendra le samedi 13 juillet à la brasserie Hoa à partir de 14 h 30 où les lots des gagnants seront remis et où aura lieu une projection live de l'émission Waaaaves sur la compétition. La Roxy Vahine Cup est une fête, et ce jusqu'au bout.



Un événement au-delà du surf



Si la glisse est effectivement ce qui rassemble les athlètes pour l'événement, l'organisation profite chaque année des trois jours de compétition pour établir un véritable village sur le site. L'occasion d'élargir la mission de la manifestation à la sensibilisation de son public, notamment en matière d'environnement. En témoigne chaque année la présence des associations telles que Coral Gardeners, Oceania, Te mana o te moana, etc.



La lutte contre le cancer du sein est un autre thème largement porté par l'organisation également, qui soutient la fondation internationale Keep a Breast et l'association locale Amazones Pacific, avec à leur côté Vahine Fierro, ambassadrice de l'événement. Pour rappel, l'an passé, les moulages des bustes de cinq modèles ont été réalisés puis décorés par cinq artistes différents durant la compétition. Suite à quoi le moulage du buste de Vahine Fierro a été vendu à la banque Socredo, dont les fonds ont été reversés à l'association Amazones Pacific.



Une vente de tee-shirts et goodies tenue par l'association Itinui Surf Club se tiendra également tout le week-end afin de permettre aux enfants du club d'organiser un voyage sportif et culturel à Hiva Oa aux Marquises, en janvier prochain. Le but étant de faire découvrir aux enfants d'autres spots de Polynésie, mais aussi et surtout une autre culture, faires des échanges et pourquoi pas des rencontres, en somme, une expérience de vie unique.