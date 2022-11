Route du Rhum: le vainqueur attendu mercredi à Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 15/11/2022 - En tête de la Route du Rhum, le navigateur Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) est attendu sur la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre mercredi dans la matinée (à la mi-journée en métropole), selon les dernières estimations des organisateurs de la course.



Charles Caudrelier est en tête de la flotte à 400 milles nautiques (740 km) de la Guadeloupe. Il pourrait remporter la 12e édition de la course transatlantique en solitaire pour sa première participation, après avoir mené la course depuis le coup de canon à Saint-Malo.



Lancé à ses trousses depuis plusieurs jours, François Gabart (SVR Lazartigue) se trouvait à 90 mn du leader (166 km), au pointage de la mi-journée mardi, mais rien n'était joué avant d'aborder le périlleux tour de la Guadeloupe.



Selon la direction de course, Caudrelier pourrait atteindre la Tête à l'Anglais, un petit îlot situé au nord de la Guadeloupe, mercredi vers 01h30 locales (06h30 à Paris), avec quelques heures d'avance sur Gabart.



Après avoir atteint cet îlot, les navigateurs devront contourner la Guadeloupe par l'ouest pour franchir la ligne d'arrivée, mais le passage de la bouée de Basse-Terre peut prendre plusieurs heures en fonction des vents.



Lors de la dernière édition, en 2018, François Gabart était arrivée premier à la Tête à l'Anglais, mais en l'absence de vent et avec un bateau endommagé, il s'était finalement fait dépasser dans les dernières heures de course par Francis Joyon (Idec Sport).



"J’ai une belle avance sur François (Gabart) mais je reste vigilant", a dit Charles Caudrelier lors de la vacation du matin. "J'aimerais la conserver pour faire le tour de la Guadeloupe. Ce qui m’inquiète, c’est que François me fasse une Joyon, qu’il se venge de la dernière fois !"



Le record de la traversée, établi en 2018 par Joyon (7 jours, 14 heures et 21 minutes), devrait être amélioré de plusieurs heures, selon les dernières estimations.