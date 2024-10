Roman Lang tête d’affiche du Grand prix RTT BMX Race

Tahiti, le 7 octobre 2024 - La dernière grande course de BMX de l’île pour la saison 2023-2024 a eu lieu samedi. Sur la piste de Fei Pi à Arue, dix-neuf jeunes entre 6 et 14 ans se sont opposés avec beaucoup de plaisir et de motivation. C’est Roman Lang qui a dominé les débats remportant la catégorie reine de la journée.



Une dernière journée de BMX pour cette saison. Une dernière occasion de se retrouver sur l’asphalte de la seule piste homologué de l’île, la piste de Fei-Pi. Malgré l’absence des “grands”, mobilisés sur la course du contre-la-montre individuel organisée au même moment à Hitia’a, les jeunes des catégories U7, U9, U11, U13 et U15 ont roulé tambour battant sur les bosses de la piste. Trois manches par catégories étaient organisées autour d’une démonstration de BMX seniors, qui pour l’occasion, faisait le show devant les spectateurs venus partager ce dernier moment de convivialité du BMX polynésien. “Aujourd’hui, nous voulions rassembler un maximum de monde pour cette dernière journée de la saison”, nous a expliqué Heimata Chonfon, le président du club de Riding Team Tahiti, organisateur de l’événement. “Malheureusement, les juniors et les seniors ont participé au contre-la-montre. Mais nous sommes ravis du nombre de jeunes venus aujourd’hui. Depuis les JO et le triplé des français dans la discipline, beaucoup d’enfants sont venus essayer et surtout ils sont restés.”



D’abord ceux sont les plus petits qui se sont élancés sur cette piste de 310 mètres de long. Mais c’est en U15 que l’attraction principale de l’après-midi était attendue. Roman Lang, treize ans, fort d’une participation à la coupe du monde de BMX de sa catégorie cette année, a fait le spectacle. Grand vainqueur des trois manches de sa catégorie, Roman est déjà un véritable athlète : “Ça fait six ans que je fais du BMX dont quatre en compétition. J’ai eu la chance de faire cette année le championnat du monde. Je suis éliminé en huitième de finale et je finis 42e au classement général. Je m’entraine tous les jours. Même si ce n’est pas sur un vélo : je fais de la préparation physique car c’est un sport très exigeant. Ça demande beaucoup d’énergie.” Et de l’énergie, il en a à revendre vu ses prestations sur la piste samedi après-midi.



La saison de BMX s’achève de la plus belle des manières. Place maintenant aux compétitions internationales et à la préparation des prochains Oceania qui se dérouleront le 2 février prochain en Nouvelle Zélande. 1er U7 Liam Connan 1er U9 Kalani Helme 1er U11 Kaona In Sun 1er U13 Manarii Utia Escale 1er U15 Roman Lang

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 7 Octobre 2024 à 18:28