Rocher veut céder Petit Bateau pour se recentrer sur la cosmétique

Paris, France | AFP | mercredi 15/01/2025 - Souhaitant se recentrer sur son coeur de métier, les cosmétiques, le groupe Rocher propriétaire de la marque Yves Rocher a annoncé mercredi vouloir céder Petit Bateau, marque de prêt-à-porter pour enfants qu'elle possède depuis 1988.



Le groupe breton a expliqué dans un communiqué vouloir "enclencher un processus de cession des pôles mode enfantine et entretien de la maison, avec les marques Petit Bateau et Stanhome".



"Aujourd’hui, nous avons les moyens financiers pour insuffler une nouvelle dynamique, en concentrant nos investissements pour développer le potentiel de nos marques de soin, beauté et bien-être", déclare le directeur général exécutif du groupe, Jean-David Schwartz, cité dans le communiqué.



Le groupe, qui possède les marques de cosmétiques Yves Rocher, Arbonne, Sabon et Docteur Pierre Ricaud "prendra le temps d'examiner les options de reprise qui pourront offrir" à Petit Bateau et Stanhome, "un avenir solide, avec des interlocuteurs animés par une vision de croissance et de pérennité".



"A ce stade, nous avons zéro repreneur", déclare Bris Rocher, président du groupe, dans une interview à Ouest France. "Nous ne faisons qu’initier le process et il va prendre un peu de temps (...) Je n’ai pas de calendrier. Cela peut se faire rapidement, comme ça peut prendre beaucoup de temps. L’idée, c’est que pour ces deux actifs ce soit une sortie par le haut", ajoute-t-il.



La marque Petit Bateau compte 370 points de vente (dont 200 à l’international) et 760 détaillants (dont 500 hors de France). Elle produit 28 millions de pièces chaque année et réalise 55% de son chiffre d'affaires en France, 25% en Europe hors France et 10% au Japon, précise le communiqué.



"Avec un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2024, Petit Bateau est en croissance sur cette année de 3% dans le monde et de 7% en France dans un secteur du textile en souffrance", selon Bris Rocher.



- Pas de certitudes sur les emplois -



"Évidemment que nous serons vigilants sur le choix du repreneur et la question des emplois", explique Bris Rocher, "mais je ne veux pas bercer les gens d’illusions. Ce n’est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie".



Pour se recentrer sur les cosmétiques, Rocher a entériné en septembre la vente de son usine de Ploërmel dans le Morbihan qui produisait des parfums et a également cédé la marque de maquillage Flormar.



"Quand mon grand-père a lancé la marque Yves Rocher, il l’a fait à travers des produits de soins", rappelle Bris Rocher, "le cœur de l’expertise, il est bien focalisé sur la catégorie du soin (visage, corps, capillaires, etc.)".



"On n’abandonne pas le parfum, mais on ne va pas surinvestir dans ce domaine", ajoute-t-il.



"L’investissement va résider en grande partie dans la recherche", annonce le président de Rocher mais aussi dans la rénovation de 200 des 650 magasins Yves Rocher que compte la France.



Le pays représente 25% du chiffre d'affaires du groupe qui s'élève à 2,2 milliards d'euros en 2024 en progression de 2,4% sur un an réparti à 53% pour la marque Yves Rocher, 13% pour Arbonne, 6% pour Sabon, 2,5% pour Dr Pierre Ricaud, 12% pour Petit Bateau et 9% pour Stanhome.



Yves Rocher compte ouvrir "plus de 150" boutiques en Asie et au Moyen-Orient.



Questionné sur la présence du groupe en Russie, Bris Rocher estime que ses "équipes n’ont aucune responsabilité dans les décisions politiques et militaires qui sont prises par le gouvernement russe".



"Ma première responsabilité en tant qu’employeur, c’est de soutenir mes équipes, où qu’elles soient dans le monde", déclare-t-il, soulignant que Rocher est également présent en Ukraine.



Le groupe breton annonce par ailleurs l'arrivée de deux "nouveaux administrateurs indépendants" au conseil d’administration: Paul Polman, ancien patron d'Unilever de 2009 à 2019 et Elisabeth Sandage, ex présidente mondiale de la marque Helena Rubinstein.



Fondé en 1959 par Yves Rocher, le groupe est présent dans 118 pays à travers 2.500 magasins ainsi que par Internet.