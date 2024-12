Rideau Rouge teintera 2025 d’humour et de poésie

Tahiti, le 29 décembre 2024 - La programmation 2025 de la société de production Rideau Rouge Tahiti est fournie. Près d‘une dizaine de spectacles pour petits et grands sont prévus. Certains restent à confirmer, mais l’année sera riche de spectacles humoristiques, mais également surprenants et poétiques.



“On démarre avec une comédie de boulevard pure et dure”, annonce Stéphane Bouthéon de la société de production Rideau Rouge Tahiti. Massacre à la princesse est programmée du 16 au 19 janvier. Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll, les princesses se sont faites expulser de leur conte d’origine et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie.



La Belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la P-dg de Pantoufle and Co, Blanche Neige s’est faite larguer par son prince et la Petite sirène utilise son handicap pour faire la manche dans le métro… L’ennui, c’est qu’un serial-killer rôde et cherche à assassiner toutes les princesses les unes après les autres. Mais qui veut la peau des princesses et surtout pourquoi… ? La production annonce : préparez-vous au pire et au rire ! “Mais, attention, il y a pas mal de blagues en dessous de la ceinture, le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.”



Des shows pour les petits et les tout-petits



Suivra en février une pièce de théâtre musical avec Oldelaf et Arnaud Joyet dans Opération Bretzel. “C’est un voyage loufoque et déjanté accessible à tout public dès 10 ans.” L’aventure délirante mélange une pincée de Monty Python, un soupçon de La Cité de la Peur et un zeste d’humour des Nuls pour ceux qui aiment le genre.



En mars, Rideau Rouge Tahiti accueillera la compagnie André Bouglione avec son spectacle Un souffle, un bruit, rien. “L’expérience est conçue spécialement pour le très jeune public dès 4 ou 5 ans !” La compagnie Bouglione, issue de la plus prestigieuse famille du cirque en France, emmènera petits et grands dans une aventure poétique !



Mis en scène par Sandrine Bouglione, qui joue sur scène le rôle de Madame Clown, et Neusa Tomasi, ce spectacle est une mise en lumière féérique du monde de l’enfance qui marie le théâtre et les arts du cirque. Loin des clichés du cirque traditionnel, ce spectacle innovant transporte le public dans un univers onirique où les émotions se mêlent à la poésie.



Illusion et mentalisme



En août est prévue une plongée dans l’histoire avec Conspirations. “C’est une enquête policière avec de la magie, de l’illusion et du mentalisme”, résume Stéphane Bouthéon. Un intriguant voyage dans le temps au cœur d’une incroyable affaire criminelle, l’affaire des poisons, qui bouleversa le règne de Louis XIV.



D’autres spectacles sont prévus tout au long de l’année, avec le retour par exemple de Gustave Eiffel, en fer et contre tous ou bien un concert fin 2025 avec un artiste de renom. Ils restent à confirmer. Pour suivre les annonces, restez connectés.



Un spectacle en LSF, une première !



La pièce intitulée Une heure de philo avec une nana qui ne connaît pas grand-chose est en cours de traduction en langue des signes française (LSF). Cette pièce vulgarise la philosophie et explique avec humour, simplicité et légèreté les grands courants philosophiques (stoïcisme, épicurisme, existentialisme, rationalisme…) mais aussi la vie des philosophes très souvent savoureuse et pimentée d’obsessions, de folies et parfois de contradictions ; elle a déjà été présentée plusieurs fois au Fenua. “Sa traduction n’est pas aisée en raison du vocabulaire spécifique employé et des tournures parfois poétiques et subtiles”, précise Stéphane Bouthéon de la société de production Rideau Rouge Tahiti. Elle devrait être finalisée fin janvier.



La traduction, enregistrée, sera projetée pendant la pièce qui reviendra en avril. Elle sera découpée en une petite centaine de modules qui seront lancés en fonction du jeu des acteurs. “En régie, ce sera un peu sport”, plaisante Stéphane Bouthéon. Mais il rappelle : “On estime à environ 3 000 le nombre de personnes sourdes et malentendantes en Polynésie.” Ce genre d’initiative permettra à celles et ceux qui parlent la langue des signes “de profiter pleinement de la pièce” et à tous les autres “de trouver peut-être l’envie d’apprendre”.



Contacts



www.monspectacle.pf

Tél. : 87 23 73 86



Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 29 Décembre 2024 à 11:40 | Lu 305 fois