Retour sur une folle aventure

Thomas Lubin a participé le week-end dernier au Grand Raid de La Réunion. Revenons avec lui – après qu’il a récupéré de ses 166 kilomètres de course à pied – sur cet événement exceptionnel !

Le Grand Raid de La Réunion, connu également sous le nom de la "Diagonale des Fous", comporte quatre courses. Le kinésithérapeute tahitien, licencié à l’AS Tamarii Punaruu, a participé à la plus difficile, sur un parcours de 166 km avec 9 611 mètres de dénivelé positif.Thomas Lubin nous a donné des chiffres qui donnent le vertige : 14 mois de préparation et 645 heures d’entraînement dont 92 heures de natation, 168 heures de vélo, 296 heures de course à pied et 89 heures de renforcement musculaire.Pourquoi un tel défi ? "Je suis passionné de nature et de running. J’ai vécu un an à La Réunion et je souhaitais faire découvrir l’île à ma femme. Aussi parce que la Diagonale des Fous est l’ultra-trail le plus renommé au monde, le plus difficile, le plus beau", explique-t-il.Thomas Lubin a réussi sa première participation à cette course, qu’il a terminée à la 40e place en 31h53’58, grâce à une préparation de qualité en étant suivi par son entraîneur Hermant Blondel. Il a également adopté une alimentation saine au quotidien, une bonne hygiène de vie et pratiqué le jeun intermittent.