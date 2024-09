Retour réussi pour les Journées du Patrimoine

Tahiti, le 21 septembre 2024 - À l'occasion des premières Journées du Patrimoine depuis sa réouverture, le Musée de Tahiti et des îles a attiré une foule nombreuse. Entre expositions, artisanat et ateliers, les visiteurs ont redécouvert gratuitement ce haut lieu de la culture polynésienne.



Ce samedi, à l’occasion des premières Journées du Patrimoine organisées au Musée de Tahiti et des îles depuis sa réouverture, une foule enthousiaste a afflué dans ce temple de la culture polynésienne. Que ce soit en famille ou entre amis, les visiteurs ont saisi l’occasion pour redécouvrir ce lieu emblématique. "Nous avons constaté la présence de nombreux habitués, mais aussi de personnes qui n’étaient jamais venues ou qui n’avaient pas eu l’occasion de pleinement profiter de leur visite", confie la directrice du musée, Hinanui Cauchois.



Entre les salles d’exposition, les stands d’artisanat local, et les ateliers animés dans les jardins du musée, les visiteurs ont pu explorer gratuitement l'histoire et le patrimoine polynésiens tout au long du week-end. "L’objectif de ces journées est d’offrir à tous un accès libre au patrimoine, avec une entrée gratuite pendant deux jours", explique la directrice, visiblement satisfaite de l’engouement suscité par l’événement.



Ces Journées du Patrimoine marquent un retour attendu, après une longue interruption due aux travaux et à la crise sanitaire. "On avance un peu à l’aveugle, c’est la première édition depuis un moment", admet Hinanui Cauchois. "Mais avant les rénovations, nous accueillions en moyenne 2 000 personnes sur deux jours."



Un musée toujours plus attractif



Interrogée par Tahiti Infos, la directrice du musée a également évoqué l’attractivité croissante de l’établissement depuis sa réouverture. "Les retours sont globalement très positifs. Nous recevons beaucoup de compliments, bien que quelques points d'amélioration soient aussi soulevés, mais cela fait partie de la gestion d’un lieu accueillant du public."



La fréquentation du musée varie au fil des saisons. "Les périodes creuses se situent en fin d’année, tandis que la haute saison coïncide avec la période estival. Cette année, l’affluence a été particulièrement forte grâce aux Jeux olympiques, et à notre exposition sur l’histoire du surf", souligne Hinanui Cauchois. En 2023, de mars à décembre, le musée a attiré 54 000 visiteurs, un chiffre impressionnant qui confirme l’intérêt des locaux et des touristes pour l’histoire polynésienne.



Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 21 Septembre 2024 à 14:22 | Lu 455 fois