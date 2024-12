Reprise des runs à Vaitarua en 2025

Tahiti, le 11 décembre 2024 – La ministre des Sports et de la Jeunesse, Nahema Temarii, a confirmé la reprise du championnat de runs sur la piste de Vaitarua, à Taravao. Une décision associée à de futurs travaux d’aménagement pour tenter de réduire les nuisances sonores. Une annonce qui satisfait les pratiquants, un peu moins les riverains.





“Oui ! Les runs reprendront sur Vaitarua en 2025.” La ministre des Sports et de la Jeunesse, Nahema Temarii, a partagé l’information sur les réseaux sociaux, ce mardi. Cette décision fait suite à une visite sur place, samedi dernier, avec le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, auprès des 70 pilotes engagés sur la seule compétition de ce type cette l’année. Une rencontre avec des riverains était également au programme, dans un contexte de tensions croissantes autour de la problématique des nuisances sonores.



Avec l’IJSPF, la ministre se donne six mois pour “ajuster le gardiennage du site”, “étudier un nouvel aménagement” et “présenter un projet budgétisé”. Pour Tumaui Holozet, président de la Fédération polynésienne de motocyclisme, c’est une bonne nouvelle, d’autant que la piste de Faratea n’est plus accessible aux sports mécaniques depuis fin 2023. “Nos adhérents ont attendu ça toute l’année ! Au-delà de relancer les runs dans un cadre sécurisé, il va y avoir un réaménagement pour atténuer les nuisances sonores. C’est important, car j’aimerais qu’on retrouve une entente avec le voisinage. On repart avec un nouveau bureau et une nouvelle façon de faire”, assure-t-il, se disant prêt à remettre le projet de charte de bonne conduite au goût du jour, idéalement avec une personne garante sur place.



De possibles recours ?

La reprise des runs et la perspective d’éloignement de la future piste de 400 mètres de long, qui pourrait être agrémentée d’un mur ou d’un talus de protection, ne semblent pas suffisantes pour les riverains, à commencer par le plus proche, Jean-Baptiste Hauata. “Pour l’instant, je ne suis pas vraiment rassuré. Est-ce que la vingtaine de riverains seront pris en compte dans l’étude ? Est-ce que les travaux vont être suffisants pour rendre le bruit supportable ?”, s’interroge-t-il, après avoir multiplié les signalements auprès de la commune de Taiarapu-Est et de plusieurs services du Pays.



Représentée par Ariitea Bernadino, l’association Te Ora Hau reste mobilisée sur le sujet. “On avait préconisé de mettre ces activités entre parenthèses le temps que les aménagements soient faits, puisqu’elles ne respectent pas le cadre réglementaire sur les nuisances sonores, que ce soit l’arrêté municipal ou le code de l’Environnement. Les victimes ne s’interdisent aucun recours, tout en restant ouvertes au dialogue”, conclut le vice-président.



