Rénovation du trottoir du Vaima sur le front de mer en vue

Les usagers de la voie publique sont prévenus. À partir du lundi 2 septembre, des travaux auront lieu dans la zone du centre Vaima, côté mer, afin de rénover les trottoirs. Ces derniers devraient durer au maximum deux semaines, assure le ministre des Grands travaux et de l'Équipement, en charge des transports, Jordy Chan. Des travaux qui se feront de nuit, de 18 heures à 5 heures, afin d'assurer la sécurité des usagers et pour ne pas empiéter sur la circulation des voitures sur le front de mer. Le ministère assure qu'une signalisation de chantier sera mise en place et entretenue durant toute la durée des travaux, et que l'accès aux divers commerces sera maintenu et balisé en fonction de l'avancement de l'entreprise.