Relai de la flamme olympique - Le Pays propose de fermer les collèges et lycées de Papeete, Pirae et Faa'a

Tahiti le 5 juin 2024Du 27 juillet au 30 juillet 2024 , la Polynésie française aura l'honneur d'accueillir pour la première fois les épreuves de surf organisée dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.

Le relai de la flamme olympique se déroulera le 13 juin prochain, sur toute l'île de Tahiti. À cette occasion, la Polynésie française souhaite faire de cet événement une fête mémorable.

Le relai de la flamme étant organisée sur toute l'île de Tahiti, des mesures d'interdiction de circulation et de stationnement seront prises impactant fortement la circulation des véhicules, notamment dans la zone urbaine.

Aussi, afin de diminuer les embouteillages lors du passage du relai de la flamme olympique, et afin de permettre à la population de participer à ce grand événement, il est proposé de fermer au public les écoles publiques et privées, les centres de jeunes adolescents (CJA), et les établissements d'enseignement publics et privés du second degré des communes de Papeete, Pirae et Faa'a, et ce à partir de 13 heures. Les élèves internes continueront à être accueillis dans leurs structures.

Ce sont donc désormais aux communes en question de se prononcer.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Juin 2024 à 18:01 | Lu 850 fois