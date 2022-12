Réintroduction des huîtres perlières à Mangareva

Tahiti, le 24 décembre 2022 - La Direction des ressources marines et des perliculteurs de Mangareva ont mis en place, jeudi et vendredi, une opération de réintroduction d’huitre perlière dans le lagon de l’île. Pendant ces deux jours, 3 500 nacres ont été réensemencées.



Le royaume de la perle est sur le déclin. Depuis de nombreuses années, le captage de larves de nacre, essentiel à la production d’huîtres perlières, est en forte diminution aux Gambier. Suite aux chiffres démontrant cette diminution, une équipe de la Direction des ressources marines (DRM) est venue débuter, avec les perliculteurs de Mangareva, un restockage du lagon pour redynamiser le collectage des nacres dans la région. Ainsi, jeudi et vendredi, pas moins de 3 500 nacres ont été réintroduites dans leur milieu naturel.



Elles ont été placées dans des sites préconisés par des chercheurs de l’IRD et de Ifremer, et sont désormais mises à disposition des professionnels de la perliculture. Ils devront effectuer un suivi régulier afin de suivre l’évolution de ces nacres et espèrent que “ces huitres déjà matures pourront participer aux prochaines pontes”. “Le réensemencement, c’est déjà une première action, ça mobilise et sensibilise les perliculteurs. Si ça marche, on le refera souvent”, affirme James Gooding, perliculteur de Mangareva. Désormais, il sera de leur responsabilité de continuer sur le long terme ces opérations de réensemencements.



La perle, enjeu majeur de l’économie locale



La fameuse perle de Tahiti est l’une des principales sources de revenus de la Polynésie française et représente à elle seule près de 70% des exportations locales. Les Gambier représentent près de 33% de la production perlière du fenua. De plus, cas presque unique dans le monde, en Polynésie, elles sont récoltées directement dans la nature. Les nations concurrentes que sont l’Indonésie, la Birmanie ou encore les Philippines utilisent des closeries.



En Polynésie, elles sont disposées dans le lagon, sur des cordes qui retiennent les larves pondues par les huîtres. Elles s’y fixent et se développent pendant presque six mois. Ce n’est qu’après que les jeunes huitres sont récoltées et exploitées dans les fermes perlières.