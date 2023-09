Refus d'obtempérer: un piéton mortellement fauché à Paris, l'automobiliste interpellé

Paris, France | AFP | dimanche 03/09/2023 - L'automobiliste qui a mortellement fauché un piéton à Paris dans la nuit de samedi à dimanche en fuyant la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle à Pantin (Seine-Saint-Denis) a été interpellé, a appris l'AFP de source policière dimanche.



La victime est un homme âgé de 30 ans, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information de BFM-TV.



"L'homme recherché a été identifié et interpellé", a indiqué à l'AFP une source policière, sans donner de détails sur les circonstances de cette arrestation. Le chauffeur avait abandonné sa voiture, une BMW, dans une rue du XIXe arrondissement, dans le nord-est de la capitale.



Son arrestation a été confirmée par une source judiciaire qui a précisé en fin de journée que le suspect n'avait pas encore été entendu.



Le conducteur était sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de conduire un véhicule selon une deuxième source policière. La mesure était effective depuis le 21 août, a précisé la source judiciaire.



Dimanche vers 03H30, une patrouille de police qui circulait avenue Edouard-Vaillant à Pantin a tenté de contrôler une BMW. Son conducteur n'a pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter et a pris la fuite en direction de Paris.



"Le fuyard a pris successivement de nombreuses artères du XIXe arrondissement et a distancé la police à la sortie du tunnel de la porte de la Villette", selon la version de la police.



"Quelques minutes après, à 03H35", les effectifs de police "ont été informés qu'une personne a été renversée sur le boulevard Macdonald", a indiqué une troisième source policière.



Malgré l'intervention des secours, "la victime est décédée sur place à 04H15", selon cette même source. Le véhicule mis en cause sera retrouvé à quelques kilomètres de là, dans le XIXe arrondissement, vide de tout occupant, avec une trace de choc à l'avant, a-t-elle indiqué.



"Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite et confiée au STJA", le Service du traitement judiciaire des accidents, a précisé le parquet.