Réforme nationale des retraites : 650 manifestants mardi à Papeete

Tahiti, le 31 janvier 2023 – Les fonctionnaires d’Etat de Polynésie se sont mobilisés une nouvelle fois mardi matin pour manifester contre la réforme des retraites. Selon notre décompte, 650 personnes étaient présentes dans les rues de Papeete. Le taux de grévistes global dans l’éducation était de 53.6% selon le ministère de l'éducation.



La matinée de mardi a été une nouvelle fois marquée par une manifestation des fonctionnaires d’Etat contre la réforme des retraites. Les manifestants étaient moins nombreux que lors de leur dernier rassemblement du 19 janvier, 650 personnes ont arpenté les rues de Papeete selon notre décompte, 500 selon la police et 850 pour les syndicats. Le cortège a pris le même chemin qu’il y a onze jours, en partant de la rue Napoléon Spitz, pour traverser la ville en prenant l’avenue du commandant Destremau jusqu’à l’avenue Pouvana’a Oopa et le haut-commissariat.



Selon les chiffres transmis par le ministère de l'éducation, le taux total de gréviste était de 53.6%. Soit 65% pour les écoles élémentaires et maternelles et 37.8% pour les établissements du second degré.



