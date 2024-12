Redouane Bougheraba de retour en mars à Tahiti

Tahiti le 27 décembre 2024 - L’artiste marseillais est de retour sur scène à Tahiti les 28 et 29 mars prochain.





Sonia Aline Productions, Juicy Production, Radio 1 et Tiare FM font revenir Redouane Bougheraba à Tahiti après son passage très remarqué en mai 2023, au lendemain de l’élection de Moetai Brotherson à la présidence de la Polynésie française, ce qui lui vaudra un déjeuner avec le président du Pays, le président de l’assemblée, Tony Géros, et le président du Tavini, Oscar Temaru à l’époque.



L’humoriste marseillais donne rendez-vous pour un nouveau spectacle de stand-up totalement inédit les 28 et 29 mars prochain au Grand théâtre de la Maison de la culture.



Redouane Bougheraba va faire résonner l’accent marseillais sur les planches du Grand théâtre. Un an après avoir conquis les 40 000 spectateurs du stade Vélodrome avec son spectacle On m’appelle Marseille, l’humoriste aussi attachant qu’impertinent et aussi solaire que sa Provence natale viendra présenter à Tahiti un tout nouveau spectacle de stand-up inédit.

Un ton décapant Né à Marseille de parents algériens, Redouane Bougheraba s’est fait repérer lors de ses prestations au Jamel Comedy Club et au Panam Art Café à partir de 2015. Le stand-uppeur s’est ensuite rapidement fait un nom sur la scène nationale avec son ton décapant et un chambrage redoutable des spectateurs du premier rang.



Enchaînant son premier spectacle, Redouane s’éparpille, avec de premières apparitions au cinéma dans Taxi 5, La vie scolaire ou Classico, Redouane Bougheraba s’est également fait connaître sur le petit écran dans l’émission Clique sur Canal+. En 2024, après une dizaine d’apparitions au cinéma, la présentation de l’émission Au Micro ! sur Canal+ ou sa participation à la saison 4 de LOL : Qui rit sort !, Redouane Bougheraba comptait pas moins de 350 000 spectateurs avec son spectacle On m’appelle Marseille…



Pour fêter ça, l’humoriste vient de mettre en ligne sur YouTube une heure de vidéo de ses précédents passages dans les îles de La Réunion, Tahiti, Martinique et Guadeloupe.



Un artiste à voir pour ceux qui n’ont pas peur de se faire “rôtir”.

Billetterie

Catégorie 1 (rangs A à F) : 7 500 francs

Catégorie 2 (rangs G à R) : 6 500 francs

Catégorie 3 (rangs S à W) : 5 500 francs

En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : +100 francs/place achetée en ligne). Catégorie 1 (rangs A à F) : 7 500 francsCatégorie 2 (rangs G à R) : 6 500 francsCatégorie 3 (rangs S à W) : 5 500 francsEn vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : +100 francs/place achetée en ligne).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 27 Décembre 2024 à 09:58 | Lu 110 fois