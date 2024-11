Recyclage solidaire à Mataiea

Tahiti, le 27 novembre 2024 – Un appel aux dons de vêtements et de jouets est lancé par la commune de Teva i Uta, dans le cadre du projet-tremplin “Recycl’action”. Cinq stagiaires en contrat Projet d’insertion par l’activité communautaire (Piac) se chargent de la collecte et des éventuelles réparations, tandis que la distribution aux familles les plus démunies sera assurée avec des partenaires sociaux.





Dans les anciens locaux des services techniques de Teva i Uta, les étagères se remplissent doucement, mais sûrement dans le cadre du projet-tremplin “Recycl’action”, lancé mi-novembre pour une durée d’un an. Cinq stagiaires en contrat Projet d’insertion par l’activité communautaire (Piac) ont pour mission de faire vivre cette initiative en assurant la collecte de vêtements et de jouets, pour commencer. Couture et bricolage sont parfois de mise pour “remettre à neuf” certains dons et leur offrir une seconde vie.



Premiers dons de vêtements

“Ça faisait longtemps qu’on pensait à mettre en place cette initiative pour les administrés qui en ont besoin. Tout est cher aujourd’hui ! Et ces stages, ça permet aussi de faire vivre des familles”, remarque Doris Soares-Pires, conseillère municipale, référente de cette action pour laquelle les stagiaires perçoivent une indemnité, à raison de 20 heures d’engagement par semaine.



Pour Rosemay Hauata, cette démarche solidaire est particulièrement familière. “Je suis bénévole depuis longtemps au Secours catholique. Ce qui m’a motivée à agir, c’est la détresse de certaines familles, surtout les gens qui arrivent des îles et qui n’ont pas grand-chose. Redonner le sourire aux enfants et aux parents, c’est la plus belle des récompenses”, confie la stagiaire.



La petite équipe a d’ailleurs spontanément commencé par faire du tri dans ses propres placards ; une façon de lancer le mouvement avec les premiers dons de vêtements pour bébés, enfants et adultes. L’accent est également mis sur les vêtements chauds à destination des personnes devant être évasanées.



Des besoins en jouets pour Noël

À l’approche de Noël, les dons en jouets se font encore rares. Un nouvel appel à la générosité est donc lancé, l’objectif étant de procéder à une première distribution avant les fêtes de fin d’année. Pour cette étape, la commune envisage de travailler en partenariat avec des associations, des confessions religieuses et la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), afin de répondre aux besoins des familles les plus démunies de la commune.



Céline Haapuea, directrice des services à la population : “Aider concrètement les familles en situation de précarité” “La commune a répondu à l’appel à projets du Service de l’emploi. Nos quatre projets ont été acceptés, dont le ‘Recycl’action’, qui relève de l’économie circulaire. On a beaucoup de familles en situation de précarité et on a envie de les aider concrètement. Cinq stagiaires sont mobilisées sur ce projet : une ‘Tiapa’ de plus de 50 ans, qui supervise et fait profiter de son expérience à quatre ‘Taia’. Elles ont toutes des profils différents, avec des compétences complémentaires utiles à cette mission, comme la couture, l’artisanat, le bricolage, etc. (…) Les trois autres projets concernent la collecte de données autour de la culture et du patrimoine, la réalisation de petits travaux solidaires et l’installation de potagers dans les quartiers.”

Où donner ? Le local “Recycl’action” se situe derrière la mairie de Mataiea, en face de la police municipale. Il est accessible du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures. Plus d’infos sur la page Facebook de la commune de Teva i Uta.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 27 Novembre 2024 à 15:55 | Lu 320 fois