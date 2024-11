Record du bitcoin à plus de 75.000 dollars, propulsé par la victoire de Trump

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 06/11/2024 - Le bitcoin a dépassé pour la première fois la barre des 75.000 dollars mercredi, dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire favorable aux monnaies numériques qui pourrait être mis en place par Donald Trump, à son retour à la Maison-Blanche.



Première devise numérique par la capitalisation, le bitcoin a pris près de 9% vers 6H20 GMT pour atteindre un nouveau record absolu à 75.371,67 dollars, balayant son sommet de mars (73.797,98 dollars). Vers 13H50 GMT, il pointait à 73.932,50 dollars.



Le cours s'est envolé à l'unisson du dollar au moment où la victoire du républicain à la présidentielle américaine se dessinait, avant que Donald Trump ne rafle une seconde fois les clés de la Maison-Blanche mercredi matin.



"La communauté crypto célèbre sa victoire comme un signal positif pour les actifs numériques", a constaté Naeem Aslam, analyste de Zaye Capital.



Donald Trump s'est en effet engagé durant sa campagne électorale à faire des Etats-Unis "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies".



L'ether, autre grande monnaie numérique, s'est négocié à 13H50 GMT mercredi à 2.621,54 dollars, en hausse de 8,53%.



Les memecoins, devises numériques parodiques hautement volatiles, connaissent également un coup d'accélérateur, à l'image du dogecoin promu par le milliardaire Elon Musk, fervent soutien de Donald Trump.



- "Réserves stratégiques nationales" -



En se posant comme le chantre des cryptomonnaies, Donald Trump a pris le contrepied du gouvernement Biden, considéré comme partisan d'une régulation stricte d'un secteur controversé, qui échappe largement au contrôle des institutions, même si la candidate démocrate Kamala Harris avait tenté de donner des gages pour rassurer les détenteurs de cryptomonnaies.



De "retour au pouvoir", l'homme d'affaires républicain devrait mettre "l'accent sur la déréglementation, les incitations fiscales et les politiques économiques favorables aux investissements alternatifs", estime Nigel Green, analyste chez deVere.



Cet expert note également que le précédent mandat du républicain "a été marqué par d'importantes réductions de l'impôt sur les sociétés, qui ont injecté des liquidités supplémentaires sur les marchés, favorisant ainsi l'investissement dans des actifs à forte croissance".



"Son administration pourrait revenir sur certaines mesures de durcissement réglementaire de l'ère Biden et créer des initiatives telles qu'un +stock national stratégique de bitcoins+", une promesse de Donald Trump, a souligné John Plassard, analyste chez Mirabaud, autant de mesures qui favorisent l'investissement dans le secteur.



Donald Trump a ainsi juré de renvoyer Gary Gensler, patron d'un des gendarmes des marchés financiers, la SEC, et partisan d'une régulation ferme des cryptomonnaies.



Il a aussi lancé en septembre sa propre plateforme dédiée aux devises numériques, baptisée World Liberty Financial, qui propose des services appuyés sur la finance dite décentralisée, un mécanisme qui permet de ne plus passer par un intermédiaire comme une banque pour ses transactions.



Sa victoire électorale signifie pour les investisseurs "une augmentation de la demande pour la monnaie numérique", notait avant l'élection Russ Mould, analyste d'AJ Bell.



- Couverture contre l'inflation -



Depuis le début de l'année, le prix du bitcoin a explosé d'environ 75%, notamment porté par l'anticipation du "halving", un événement technique qui réduit tous les quatre ans environ l'offre de nouveaux bitcoins, en divisant de moitié la récompense en bitcoins accordée aux utilisateurs (ou "mineurs") pour faire fonctionner cette devise numérique.



L'actif numérique doit également son ascension aux débuts d'un nouveau produit d'investissement sur le marché américain, un fonds indiciel (ETF) indexé sur le bitcoin, qui permet aux investisseurs de profiter des fluctuations du prix de cette cryptomonnaie sans en posséder directement.



Depuis leur lancement le 11 janvier aux Etats-Unis, les douze ETF adossés au bitcoin ont accumulé l'équivalent d'environ 69,28 milliards de dollars, soit environ 5% des bitcoins en circulation, selon le site SoSoValue.



Le bitcoin se positionne aussi comme un actif de "couverture contre l'inflation", relève Naeem Aslam, alors que le programme de Donald Trump comprend des politiques inflationnistes de réductions d'impôts, d'augmentation des tarifs douaniers, ou encore de renforcement du contrôle de l'immigration.

