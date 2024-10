Record de gain aux Marquises grâce à Bingo et à l’opération GAIN MAX x2

Tahiti le 13 octobre 2024. . Une habitante de Nuku Hiva a vécu un incroyable moment après avoir envoyé son ticket pour vérification et avoir été contactée par la responsable du Centre de Paiement de La Pacifique des Jeux.





Convaincue d'avoir gagné 100 000 francs au nouveau jeu de grattage « Bingo », elle a finalement découvert, lors de la vérification à distance, que son gain réel s'élevait à 10 millions de francs !





Et ce n’est pas tout ! Grâce à l’opération « Bingo Gain Max X 2 », son gain a été multiplié par 2, atteignant ainsi le montant total de 20 millions de francs !





Un rendez-vous a été fixé au Centre de Paiement de Papeete, où la remise du gain a eu lieu. « Quand tu m’as appelé, j’ai pensé que tu allais m’annoncer que le ticket n’était pas gagnant. » a confié la gagnante, « Alors imagine la surprise lorsque tu m’as annoncé mon gain. J’en frissonne encore ! »





Ce gain exceptionnel aux jeux de grattage illustre l’engagement de La Pacifique des Jeux à offrir des moments inoubliables à ses joueurs. L’opération Bingo Gain Max X 2, qui permet à tous les gagnants du premier rang du jeu Bingo de doubler leur gain soit 20 millions de francs au total, se poursuit jusqu’au jeudi 31 octobre 2024.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Octobre 2024 à 11:34 | Lu 465 fois