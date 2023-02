Réchauffement climatique: 15 millions de personnes menacées par des inondations issues de lacs glaciaires

Paris, France | AFP | mardi 07/02/2023 - Les inondations violentes issues des lacs glaciaires formés ou élargis par le changement climatique menacent au moins 15 millions de personnes dans le monde, estime une étude parue mardi dans Nature Communications.



Quatre pays sont particulièrement à risque: l'Inde, le Pakistan, la Chine et le Pérou, notent les chercheurs ayant réalisé cette première évaluation mondiale des zones menacées par ce phénomène.



Le volume des lacs formés lors de la désintégration des glaciers dans le monde en raison du réchauffement climatique a bondi de 50% en 30 ans, selon une précédente étude de 2020 basée sur des données satellitaires.



Ces lacs sont particulièrement instables car ils sont le plus souvent endigués par de la glace ou des sédiments composés de roches meubles et de débris. Lorsque l'eau accumulée éclate à travers ces barrières naturelles, des inondations massives peuvent se produire en aval, provoquant des milliers de morts sur leur passage.



"Ce ne sont pas les zones avec le plus grand nombre de lacs glaciaires ou ceux dont le gonflement est le plus rapide qui sont forcément les plus à risques. Le danger vient plutôt du nombre de personnes à proximité desdits lacs et de leur capacité à affronter ou pas une inondation", explique l'auteure principale de l'étude, Caroline Taylor, doctorante à l'Université de Newcastle en Angleterre.



Ainsi, des milliers de personnes ont été tuées par des inondations causées par le débordement de lacs glaciaires en Asie des hautes montagnes, mais seulement une poignée dans le nord-ouest du Pacifique situé en Amérique du Nord, même si cette région en compte deux fois plus.



Selon l'étude, quelque 90 millions de personnes dans 30 pays vivent dans 1.089 bassins lacustres glaciaires et 15 millions d'entre elles résident à moins d'un kilomètre de la voie que pourrait emprunter une inondation.



Rien que dans la zone des hautes montagnes asiatiques, plus de neuf millions de personnes se trouvent en ligne directe d'inondations potentielles de lacs glaciaires, dont cinq millions dans le nord de l'Inde et au Pakistan.



Ce dernier pays, qui compte plus de 7.000 glaciers dans les spectaculaires chaînes de montagnes de l'Himalaya, a connu des inondations dévastatrices l'été dernier, qui ont touché plus de 33 millions de personnes.



Des recherches récentes ont montré que la moitié des 215.000 glaciers de la Terre et un quart de leur masse fondront d'ici la fin du siècle, même si le réchauffement climatique peut être plafonné à 1,5 degrés celsius, l'ambitieux objectif de l'accord de Paris que de nombreux scientifiques considèrent désormais comme hors de portée.



Au cours du siècle dernier, un tiers de l'élévation mondiale du niveau de la mer provenait de la fonte des glaciers.