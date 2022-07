Rangiroa : solidarité pour un jeune papa touché par une leucémie

Rangiroa, le 1er juillet 2022 - Le comité de jeunesse et des sports Rima turu no Rai'roa a créé un nouveau mouvement de solidarité à Rangiroa pour venir en aide à des personnes touchées par des événements difficiles. Sa première mobilisation est en cours pour un jeune père de famille de l'atoll à qui il a été diagnostiqué une leucémie aiguë et qui a été évasané. Une cagnotte en ligne, des urnes, et des journées d'animation ont été mises en place pour aider financièrement la famille.



À Rangiroa, un mouvement de solidarité vient d'être mis en place par le comité jeunesses et des sports Rima turu no Rai'roa. Cette initiative a pour but de venir en aide à des personnes ou des familles touchées par des événements difficiles en se mobilisant lors de levées de fonds. Pour sa toute première opération, Rima turu No Rai'roa vient en aide à une famille dont le jeune père vient de faire l’objet d’une évacuation sanitaire vers la métropole. Robert Anania, représentant du comité organisateur nous explique le sens de cette initiative associative : “C’est un élan de solidarité. Pour cette première, Rima turu no Rai'roa, viendra en soutien à Daniel, jeune père de famille passionné de pêche. Il a intégré le corps des sapeurs-pompiers de la commune au mois d'août dernier. Durant des examens médicaux obligatoires imposés aux sapeurs-pompiers volontaires, il lui a été diagnostiqué une leucémie aiguë. Autour de ‘Tous uni pour Daniel', un groupement de volontaires sympathisants se sont déjà organisés, au niveau des établissements commerciaux notamment avec la mise en place d'urnes, pour que la population puisse apporter son soutien.”



Pour participer à cet élan de solidarité, une cagnotte a également été mise en ligne sur la plateforme Leetchi (accessible en cliquant sur ce lien)



