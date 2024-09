RTCT sommé de mieux informer à ses arrêts de bus

Tahiti, le 15 septembre 2024 - Les informations affichées sur près de 200 poteaux d’arrêt de bus autour de Tahiti ont été mises à jour à la demande expresse du gouvernement.



Cette amélioration fait suite aux contrôles réalisés par les agents de la Direction des transports terrestres (DTT) aux mois d’avril et mai derniers sur plus de 500 poteaux d’arrêt de bus sur toute l’île de Tahiti. Ils avaient permis de constater une absence d’information ou une information erronée, sur 219 d’entre eux.



La Polynésie française a, en conséquence, mis en demeure la SAS RTCT, en charge de l’exploitation du réseau de transport en commun, de respecter ses obligations en y affichant les fiches horaires réactualisées et QR codes permettant aux utilisateurs d’obtenir immédiatement et en temps réel les prochains passages à l’arrêt.



Plusieurs autres contrôles sont, aujourd’hui, en cours et portent sur le remplacement des vieux bus, sur les informations disponibles sur le site internet de la société précitée ou encore sur l’acquisition d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs.