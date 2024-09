RER, trains et métros: un tarif unique en IDF à partir de 2025

Paris, France | AFP | mardi 17/09/2024 - L'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) mettra en place en janvier 2025 un tarif unique, avec un ticket de métro, train ou RER à 2,50 euros dans toute la région parisienne, selon une information du Parisien confirmée mardi soir par IDFM à l'AFP.



L'objectif affiché est de simplifier la vie des 4 millions d'usagers occasionnels du réseau, qui achètent des billets à l'unité, en supprimant le maquis tarifaire actuel.



Résultat, le ticket reviendra plus cher à Paris intra-muros - où il est actuellement vendu 2,15 euros l'unité ou 1,73 euros par carnet de dix. Un carnet qui lui-même disparaîtra.



Mais sera moins cher pour les autres trajets - où les tickets OD (Origine-Destination) coûtent aujourd'hui entre 3,20 et 5 euros l'unité selon la distance parcourue.



Le système actuel fait cohabiter de nombreuses formules différentes, selon la zone et le mode de transport.



"L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique du passe Navigo unique. Cette fois pour les voyageurs occasionnels avec le même principe : un même prix de transport pour tous les Franciliens, qu'ils habitent en grande couronne ou à Paris", a déclaré Valérie Pécresse, présidente d'IDFM, dans un entretien au Parisien publié en ligne mardi.



"Cette réforme est autofinancée. Elle a un coût théorique de 30 millions d'euros de recettes par an si les comportements ne changent pas. Mais nous pensons que ces nouveaux tarifs vont se traduire par une hausse de l'utilisation des transports de l'ordre de 1 à 2% et nous allons intensifier la lutte contre la fraude", a-t-elle affirmé.



La présidente LR de la région a défendu un prix à 2,50 euros, "un prix socialement et économiquement acceptable, alors que le prix théorique d’équilibre serait à 2,80 euros. Pour le ticket bus/tram, ce sera 2 euros".



La formule Liberté+, une carte de post-paiement fonctionnant actuellement dans Paris, sera étendue à toute l'Ile-de-France, avec l'avantage d'offrir une correspondance entre autobus et tram ou métro.



Saluant comme "une bonne nouvelle" la mise en place de ce tarif unique, l'opposition de gauche à la présidente de région juge dans un communiqué que l'autofinancement annoncé "reste à démontrer même si l'on peut deviner que l'augmentation du prix du ticket pour emprunter le métro (qui passera de 2€15 à 2€50, soit +16%) générera d'importantes recettes et quelques déceptions".



"Cette annonce intervient sans débat, ni information préalable, ni vote du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités", déplore Céline Malaisé, présidente de la gauche communiste, écologiste et citoyenne, qui remarque que cette réforme s'appliquera au 1er janvier 2025, "soit le jour de l'entrée en vigueur d’une nouvelle hausse des tarifs".

