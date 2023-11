“Que pensez-vous du tourisme en Polynésie française ?”

Papeete, le 14 novembre 2023 – Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle stratégie touristique durable et inclusive, Fāriira’a Manihini 2027, le ministère du Tourisme, Tahiti Tourisme, ainsi que le service du Tourisme opèrent actuellement une étude de deux mois sur la perception de l'activité touristique par la population locale.







“Consulter la population locale.” Voilà un exercice auquel les responsables politiques n'ont pas habitué leurs administrés. Et pourtant, c'est bel et bien ce dont il est question au travers de l'enquête actuellement menée par le Pays et les différents services dédiés au tourisme. Une consultation en ligne, ouverte à tous, est disponible sur le site de Tahiti Tourisme jusqu'au mois de décembre. L'objectif, mettre en place une nouvelle stratégie touristique, plus durable et inclusive, et qui devrait permettre d'orienter le développement touristique en fonction de la qualité de vie des résidents.







Et pour cause, l'avis et le bien-être de la population locale sont “essentiels, puisque l'attitude des résidents est devenue le premier levier de l'expérience visiteur”, explique Tahiti Tourisme, pour qui cette enquête représente l'occasion unique pour l'ensemble des Polynésiens de s'exprimer, en donnant leurs avis et recommandations. De plus, le Pays peut compter sur l'expertise de l'organisme international MMGY Travel Competitive Index Research, consulté pour l'occasion en termes d'étude de données concurrentielles.





Questionnaire en ligne : https://tci.sphinxonline.net/SurveyServer/s/TCI-RESEARCH/RSI_Tahiti_2023_VF/Choix_langue.htm