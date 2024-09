Quatre morts après des tirs dans un lycée aux Etats-Unis, le suspect arrêté

Winder, États-Unis | AFP | mercredi 04/09/2024 - Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf blessées mercredi après des tirs dans un lycée du sud-est des Etats-Unis, ont annoncé les autorités, qui ont arrêté un suspect.



"Quatre morts. Neuf personnes ont été envoyées dans divers hôpitaux avec des blessures", a déclaré sur le réseau social X le bureau des enquêtes de l'Etat de Géorgie.



"Le suspect est en détention et vivant", a-t-il ajouté. Selon les chaînes CNN et ABC News, il s'agit d'un adolescent de 14 ans. Les autorités n'ont rien dit sur le mobile.



De nombreux véhicules de secours et un important dispositif policier ont été dépêchés au lycée Apalachee de la ville de Winder, à quelque 70 kilomètres au nord-est d'Atlanta.



Cette tuerie est la dernière d'une triste série frappant depuis des décennies les établissements scolaires aux Etats-Unis - un phénomène incomparable avec le reste du monde.



"Nous ne pouvons accepter que cela devienne la norme", a déclaré dans un communiqué le président Joe Biden, qui depuis des années tente, sans succès; de mieux réguler l'accès aux armes à feu.



"Nous devons mettre fin à cette épidémie de violences par arme à feu dans notre pays, une bonne fois pour toutes", a déclaré la vice-présidente Kamala Harris. "Aucune raison de subir cela", a ajouté lors d'un discours de campagne la candidate démocrate à la présidentielle.



Son opposant, le républicain Donald Trump, a lui dénoncé les agissements du tireur, qualifié de "monstre malade et détraqué".



L'Etat de Géorgie, où a eu lieu la tuerie, est l'un des Etats clés qui pourraient décider de l'élection en novembre.



- Confinement et cris -



L'Atlanta Journal-Constitution raconte qu'à 10H23, un élève écrit un SMS à sa mère: "je crois qu'il y a une fusillade." Quelques minutes plus tard, écrit le quotidien de Géorgie, il lui renvoie un message: "je t'aime."



L'établissement scolaire de la grande banlieue d'Atlanta, entouré de verdure, est alors rapidement confiné.



Des blessés ont été soignés sur place par des secouristes, selon Fox 5 Atlanta. Les élèves ont ensuite été évacués de l'établissement, ou regroupés sur le site d'un terrain de sport, selon d'autres images aériennes diffusées par des médias.



"Ma prof a ouvert la porte (de la classe) pour voir ce qui se passait. Un autre prof est alors arrivé en courant et lui a dit de fermer la porte car il y avait un tireur", a relaté un élève de 17 ans, Sergio Caldera, cité par ABC.



La porte verrouillée, ses camarades et lui se sont alors réfugiés au fond de la salle, d'où ils ont entendu des cris retentir à l'extérieur.



Les Etats-Unis sont le seul pays au monde à être aussi régulièrement endeuillé par des tueries en milieu scolaire, un fléau favorisé par la dissémination des armes individuelles.



En mai 2022, 19 enfants et deux enseignantes avaient été victimes d'un effroyable massacre dans leur école d'Uvalde, au Texas, commis par un jeune homme de 18 ans à l'aide d'un fusil d'assaut acheté légalement.



Il faut désormais que le nombre de victimes soit particulièrement important ou les circonstances particulièrement marquantes pour que des tirs suscitent un intérêt médiatique national.