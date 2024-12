Quatre jeunes kayakistes à l’assaut de l’Australie

Du 23 au 30 novembre, quatre jeunes athlètes représentant la Fédération polynésienne de kayak surfski ont participé à la Western Australia Race Week Shaw and Partners à Perth, en Australie. Cinq courses en une semaine pour l'un des plus grands événements de kayak au monde. Encadrés par le nouveau cadre technique Hector Henot, nos kayakistes ont fièrement représenté la Polynésie, puisque deux d’entre eux se sont classés troisième et cinquième au classement général.



La Western Australia Race Week est une course mondialement connue. Les meilleurs kayakistes au monde y ont participé. Composée de cinq courses, elle a réuni, du 23 au 30 novembre, 500 participants qui se sont affrontés sur des formats différents. Une première pour quatre de nos jeunes kayakistes. Après de très bons résultats à la Hawaiki Nui Solo Kayak, participer à cette épreuve faisait partie de leur plan de développement. “La politique de la fédération est d’aider un maximum nos jeunes à progresser. On sait que, pour ça, ils ont besoin d’aller se confronter à ce qui se fait de mieux au niveau international. Et cette course avait le format parfait en termes d’exigence et de haut niveau”, nous expliquait Hector Henot, le tout nouveau et dynamique cadre technique de la fédération, qui participait lui aussi à l’épreuve. “En septembre, nous avons réussi à valider le projet. Ça nous tenait à cœur d’emmener nos jeunes. On ne savait pas trop à quoi s’attendre car c’était la première fois qu’ils participaient à un tel événement.”



The Doctor, la course mythique



Pour Manoa Foucaud-Brander, Teahuragi Mariteragi, Nateahi Sommer en U18 et Hereani Maruhi en U23, c’était l’occasion rêvée de se tester et de se préparer en vue des championnats du monde qui auront lieu en 2027. Les courses se déroulaient du samedi au samedi, avec deux jours de repos au milieu de la semaine. Des tracés différents, avec entre autres la FENN West Coast Downwinder, une étape côtière longue distance de 24 km, la Dr Benjamin Hewitt Sunset Surfski Series, plus courte (12 km) mais se déroulant au coucher du soleil, ou encore la Dash for Cash, une course de sprint par élimination directe. La dernière journée était dédiée à la course mythique de cet événement, The Doctor, qui fait partie des grandes classiques de l’Ocean Racing et dure depuis plus de 25 ans.



Sur cette course, seulement deux de nos ‘aito ont pu participer : Nateahi Sommer et Teahuragi Mariteragi, accompagnés du coach Hector Henot. Pour Manoa Foucaud-Brander, un problème technique l’empêchait de prendre le départ. De même pour Hereani Maruhi, 28e au classement général, qui ne pouvait participer, car seulement les 25 premières femmes étaient qualifiées pour The Doctor. Malgré des conditions climatiques difficiles, Nateahi Sommer a fini troisième et Teahuragi Mariteragi cinquième. Hector Henot, lui, a pris la neuvième place. Une très belle performance pour ces jeunes athlètes qui repartiront avec des images plein la tête et des souvenirs impérissables d’une semaine au pays du kayak.





Classement par courses FENN West Coast Downwinder : Nateahi Sommer 3e, (1er junior), Manoa Foucaud-Brander 5e, Teahuragi Mariteragi 7e, Hereani Maruhi 13e Dr Benjamin Hewitt Sunset Surfski Series 2 : Manoa Foucaud-Brander 4e, Nateahi Sommer 5e, Teahuragi Mariteragi 6e, Hereani Maruhi 11e Dr Benjamin Hewitt Sunset Surfski Series 3 : Nateahi Sommer 4e, Manoa Foucaud-Brander 5e, Teahuragi Mariteragi 8e, Hereani Maruhi 11e Dash for Cash : Manoa Foucaud-Brander 2e, Nateahi Sommer 4e, Teahuragi Mariteragi 12e, Hereani Maruhi 11e The Doctor : Nateahi Sommer 3e, Teahuragi Mariteragi 5e



Classement général

Nateahi Sommer 3e, Teahuragi Mariteragi 5e









