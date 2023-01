Quatorze ans après les faits, le procès de l'affaire Chanut doit se tenir ce mardi

Tahiti, le 9 janvier 2023 – Quatorze ans après les faits et après de nombreux renvois, en raison notamment d'irrégularité de procédure, le procès de l'affaire Chanut doit se tenir ce mardi matin au tribunal de Papeete. L'homme d'affaires est poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. Sont également mis en cause son ex-femme et ses enfants, ainsi que l'ancien notaire Me Dominique Calmet.



Le procès de “l'affaire Chanut” doit se tenir ce mardi matin au tribunal correctionnel de Papeete. L'homme d'affaires Pierre Chanut est poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment aggravé. Son ancienne épouse et ses enfants sont également mis en cause, ainsi que l'ancien notaire de Papeete, Me Dominique Calmet. Ce dernier est poursuivi pour complicité d'escroquerie mais a toujours soutenu n'avoir jamais rien su des faits reprochés à Pierre Chanut. L'homme d'affaires est accusé d'avoir fait miroiter à de nombreuses victimes fortunées des projets d'investissement qui n'ont jamais vu le jour. Le préjudice est estimé à plus de 500 millions de Fcfp.



Les faits remontent à 2008, la mise en examen de Pierre Chanut à 2011 et la fin de l'instruction à 2014. Le procès a été renvoyé à de nombreuses reprises, notamment pour irrégularité de procédure mais aussi en raison de l'absence de prévenus et d'avocats lors de la crise Covid. Quatorze ans après les faits, l'affaire devrait donc enfin être audiencée ce mardi.