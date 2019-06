Quand la cour d’appel de Paris interprète « ohipa taioro »

PAPEETE, le 7 juin 2019 – Dans une décision datée du 28 mai, la cour administrative d’appel de Paris a validé le licenciement d’un représentant syndical O oe to oe rima par la Polyclinique Paofai, notamment en interprétant la signification de l’interjection « ohipa taioro » comme étant une « insulte », contre l’interprétation faite par le délégué syndical.



Le 28 mai dernier, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le licenciement d’un représentant syndical de O oe to oe rima par la Polyclinique Paofai au motif que celui-ci se « montrait verbalement agressif envers ses collègues » et avait notamment prononcé l’expression « ohipa taioro » à l’encontre de l’un d’eux. Une expression traduite par le représentant syndical par l’expression « travail bâclé », précisant que « ohipa signifie travail et taioro désigne une préparation culinaire locale destinée à relever le goût des poissons et des fruits de mer ».



Une interprétation que n’a pas retenu la juridiction parisienne : « il ressort des pièces du dossier que "taioro" est également une insulte d'une extrême grossièreté, à forte connotation sexuelle, dont le sens n'échappe à personne sur le territoire et qui est employée par les Polynésiens d'origine à l'encontre des métropolitains. Les pièces du dossier qui rapportent l'altercation excluent l'interprétation anodine que (le représentant syndical) veut donner à l'expression. »



Contacté, l’Académie tahitienne explique que plusieurs acceptions peuvent être apportées à l’expression « ohipa taioro ». La première désignant des « méthodes de français, mais avec une notion relativement insultante de dénigrement de ces méthodes ». Une autre désignant effectivement un « travail bâclé ou pas sérieux, mais toujours avec un contexte assez insultant ». L’académie reconnaît qu’il est également possible d’interpréter l’expression de façon « anodine » comme signifiant « travail mal fait » sans volonté d’insulter, mais uniquement dans « un certain contexte » excluant a priori toute animosité.

Antoine Samoyeau