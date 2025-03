Putai Taae condamné à 3 ans d'inéligibilité

Tahiti, le 18 mars 2025 – L'ancien maire de Papara, Putai Taae et son épouse Sonia qui l'a remplacé à la tête de la commune, comparaissaient devant le tribunal correctionnel ce mardi pour détournement de fonds publics et recel. Putai Taae a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, trois ans d'inéligibilité, et à une amende de 500 000 francs. Même amende pour sa femme et actuelle tavana qui a écopé de 10 mois avec sursis mais qui échappe à l'inéligibilité. Ils doivent tous deux rembourser 2,7 millions à la commune.





Putai Taae ne pourra pas briguer un nouveau mandat lors des prochaines municipales prévues l'année prochaine. Ce mardi matin, l'ancien tavana de Papara a été condamné par le tribunal de 1ère instance de Papeete à trois ans d'inéligibilité, mais aussi à 18 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, et 500 000 francs d'amende. La sanction est moins lourde pour son épouse qui est aussi l'actuelle maire de Papara : elle échappe à une peine d'inéligibilité et écope de 10 mois de prison avec sursis et à 500 000 francs d'amende elle aussi. Ils devront par ailleurs payer solidairement 2,7 millions de francs à la commune de Papara.



Il est reproché au couple d'avoir sous-facturé la location d'une drague de la commune afin de réaliser des travaux de terrassement et d'élagage sur un terrain appartenant à la famille de Sonia Taae dans la vallée de Temarua. Un manque à gagner de près de trois millions de francs pour la commune de Papara que le couple devra donc rembourser.