Punaauia fête la 12e édition des floralies

Dans les jardins de l'hôtel de ville de Punaauia, la 12e édition des floralies de Polynésie s'est ouverte ce jeudi, sur le thème “Te tumu ha’ari e to na mau maita’i - Le cocotier et ses bienfaits”. Comme tous les ans, cet événement met à l'honneur l'horticulture locale. En effet, en mettant en avant aussi bien des fleurs, que des légumes du terroir et des plantes médicinales et aromatiques, les floralies sont un bon moyen de valoriser le patrimoine végétal local. Cette fête est également l'occasion pour les professionnels de partager leur savoir-faire et leur métier avec les visiteurs. La thématique, cette année, souligne l'importance du cocotier, surnommé l'arbre de la vie, dans “le quotidien de la population, qui est présent autant dans les exploitations agricoles que dans les jardins des particuliers”. Les floralies se termineront le 11 juin prochain.