Punaauia et Papeete, les bons élèves des Tortues de cœur

Tahiti, le 5 septembre 2024 – Ce jeudi, au complexe sportif de l'OPT à Pirae, s'est tenue la remise de dons des Tortues de cœur. Organisé par le syndicat Fenua Ma, l'événement récompense les communes pour leurs performances dans le tri des déchets verts. L’argent récolté est ensuite reversé aux associations.



Mise en place depuis 2007 par le syndicat Fenua Ma, l'opération caritative “Les Tortues de cœur” récompense chaque année les communes et leurs efforts dans le tri des déchets verts. Concrètement, l'organisation effectue un don de 2 francs pour chaque kilogramme de déchets recyclables déposés dans les bacs verts. Les fonds étant reversés ensuite aux associations sélectionnées par chacune des mairies impliquées dans le projet.



“La procédure pour bénéficier des tortues de cœur est simple”, assure Benoît Layre, directeur général de Fenua Ma. “Il faut que l'association contacte son tāvana. C'est lui qui prend la responsabilité de suggérer une liste d'associations bénéficiaires au groupe Fenua ma. Nous informons le tāvana de l'enveloppe financière que nous attribuons à sa commune, et c'est à lui de décider du nombre d'associations bénéficiaires et le montant des dons qu'elles reçoivent. D'un point de vue administratif, Fenua Ma s'occupe d'éplucher les dossiers afin de s'assurer que ces associations ont une activité, qu'elles existent vraiment. Une fois que la liste de l'ensemble des associations est complète, elle est soumise au vote d'une délibération du comité syndical de Fenua ma qui se déroule en juin de chaque année. La remise des chèques se fait à la rentrée, fin août ou début septembre, comme c'est le cas aujourd'hui. Si une association veut s'inscrire pour l'année prochaine, cette dernière doit remplir son dossier une nouvelle fois et préciser les actions qu'elle a pu faire grâce aux dons de l'année précédente.”



Et si les dons dépendent en grande partie des performances de tri de chaque commune, cette année, Punaauia et Papeete font figure de bons élèves avec respectivement des dons s'élevant à 1,750 million de francs et 1,732 million de francs. De belles donations pour cette année 2024, même si toutefois, le syndicat Fenua Ma relativise : “En 2023, on constate une légère baisse de la performance de tri puisque cette année, 12,2 millions de francs seront redistribués dans 54 associations différentes, alors que par le passé, nous étions montés à plus de 13 millions de francs de dons. Toutefois, la bonne nouvelle de ce premier semestre 2024, qui sera comptabilisé pour les tortues de cœur de 2025, c'est que l'on observe déjà un rebond des performances de tri.”



Du côté des différentes associations, on se réjouit des sommes obtenues. À l'exemple des associations des parents d'élèves (APE) de l'école élémentaire de Hitimahana, à Mahina : “Nous sommes vraiment contents de recevoir ce chèque de 113 600 francs. Cela va nous aider à installer la climatisation dans certaines classes où il peut faire très chaud à une certaine période de l'année.” Pour l'APE de l'école maternelle de Hitimahana, également bénéficiaire de ces Tortues de cœur, même satisfaction : “Cela va nous permettre de réaliser plusieurs projets pédagogiques dont une visite des tortues. Nous sommes très reconnaissants, merci pour les enfants !”



Jeudi 5 Septembre 2024