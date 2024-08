Provocation à la haine raciale : Le ministre de l’Éducation mis en examen

Tahiti, le 9 août 2024 – Le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, a été mis en examen vendredi matin par le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ouverte pour « provocation publique à la discrimination ou haine raciale par personne dépositaire de l’autorité publique ».



Tel que nous l’annoncions dans nos colonnes cette semaine, le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, a été entendu vendredi matin par le magistrat instructeur Thierry Fragnoli dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en janvier dernier par le parquet pour "provocation publique à la discrimination ou haine raciale par personne dépositaire de l’autorité publique". Au terme de cet interrogatoire de première comparution, Ronny Teriipaia, qui était assisté de Me Philippe Neuffer, a été mis en examen.



Cette mise en examen fait suite aux propos tenus par le ministre dans Tahiti Infos en novembre dernier. Réagissant aux déclarations de l’ému Tavini, Mitema Tapati, selon lesquels "notre pays a considérablement blanchi", Ronny teriipaia avait alors déclaré "Le problème, c’est de ne plus pouvoir maîtriser son destin, notamment en matière de foncier. Si on laisse tout le monde venir ici, où les Polynésiens vont aller s’installer ? Ce n’est pas du racisme, c’est légitime. En France, on dit bien qu’il y a l’invasion de toutes les communautés arabes. C’est exactement pareil."