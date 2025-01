Protection des sites classés de Nuku Hiva

Tahiti, le 29 janvier 2025 – Alors que les îles Marquises ont été inscrites l’année dernière au patrimoine mondial de l’Unesco, le Pays a mené en parallèle un bilan sanitaires des sites classés de Nuku Hiva. Le conseil des ministres, ce mercredi, a dressé les actions prioritaires pour 2025.



En 2024, à la suite d’un bilan sanitaire réalisé, sur les 15 sites classés, répertoriés et cartographiés de Nuku Hiva, certains nécessitent une attention particulière exigeant des interventions ciblées. Des monuments tels que le tohua Hopuau et le tohua Pohauoupo sont dans un état de dégradation avancée, notamment en raison de l’urbanisation ou du manque d’entretien. En revanche, des sites comme le tohua Koueva témoignent des effets positifs d’une bonne gestion. Un travail portant sur la programmation des restaurations et sur des mesures de sensibilisation visant à souligner l’importance de ces lieux pour l’histoire et l’identité marquisienne est en cours.



L’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco appelle la création d’un Comité de gestion du bien mixte en série “Te Henua Enata – les îles Marquises” afin d’établir une gouvernance efficace et durable de ce bien.



S’agissant des actions prioritaires pour 2025, ces dernières incluent notamment la poursuite des inventaires archéologiques dans les vallées de Anaho et de Ha’atuatua, la finalisation du classement du complexe Tohua Kamuihei Te’i’ipoka, l’organisation d’une mission d’expertise évaluant l’état des tiki du Me’ae Meaiaute, et l’accompagnement de l’initiative culturelle du 15e Matava’a au moyen d’un soutien financier.



Ces actions reflètent l’engagement du gouvernement à préserver ce patrimoine exceptionnel, qui constitue un héritage unique pour notre Pays.

Création d'un comité de gestion

En complément, la création du Comité de gestion (Cogest) du bien mixte en série “Te Henua Enata – les îles Marquises” a été acté.



L’objectif principal du Cogest est la préservation de la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) des îles Marquises, tout en favorisant leur valorisation et leur gestion durable. La composition du Cogest a été établie de manière à garantir la représentation équilibrée des institutions, des experts et des communautés locales.



Le Cogest s’appuiera également sur un Comité technique (Cotech), une instance permanente dédiée au soutien scientifique et technique.



Ainsi, la création d’une telle instance permettra d’assurer une coordination efficace entre les acteurs locaux, territoriaux et étatiques, mais aussi et surtout de consolider la participation des communautés locales, garantissant une gestion inclusive et respectueuse des traditions.

Deux projets financés à Nuku Hiva

Enfin, le service du tourisme a effectué plusieurs tournées administratives aux Marquises. Plusieurs projets d’aménagement ont été retenus à Nuku Hiva : le réaménagement du belvédère de Tekeika, qui a pour but de réhabiliter ce belvédère, et dont le coût total est de 12,7 millions de francs et l’aménagement du site du “Grand Canyon”, qui prévoit la construction d’un point de vue et dont le coût total est de 20 millions de francs.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 29 Janvier 2025