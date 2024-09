Protection des dauphins: le golfe de Gascogne fermé un mois aux grands navires de pêche

Bruxelles, Belgique | AFP | lundi 30/09/2024 - La Commission européenne a adopté lundi une série de mesures pour réduire les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne, dont la fermeture de cette zone aux navires de pêche de plus de huit mètres pendant un mois cet hiver.



Quelque 300 navires concernés devront rester au port du 22 janvier au 20 février 2025. Il s'agit de protéger les dauphins et autres petits cétacés durant la période identifiée par les scientifiques comme particulièrement à risque, a expliqué la Commission dans un communiqué.



Cette fermeture s'accompagne d'autres mesures comme l'utilisation obligatoire de dispositifs de dissuasion acoustiques et un programme de surveillance des petits cétacés tout au long de l'année.



Ces dispositions avaient été recommandées conjointement par la Belgique, l'Espagne, la France et le Portugal. Elles visent à résoudre le problème récurrent des échouages hivernaux de cétacés sur les côtes du golfe de Gascogne.



Elles entreront en vigueur à moins que le Parlement européen ou le Conseil, institution des États membres, ne s'y opposent dans un délai de deux mois.



La Commission souligne qu'elle continuera à "suivre la situation de près" l'an prochain, et "évaluera si des mesures supplémentaires sont nécessaires".



Selon le Ciem, l'organisme scientifique international de référence, environ 9.000 dauphins communs meurent chaque année par capture accidentelle sur la façade atlantique française, très au-dessus du seuil de 4.900 à partir duquel la population de cétacés est mise en péril.



Le golfe de Gascogne avait déjà été fermé pour le même motif aux navires de plus de 8 mètres du 22 janvier au 20 février 2024.