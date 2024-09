Programme sportif chargé ce week-end au Fenua A vos agendas ! Du rugby, du triathlon, du motocross, de la natation, du foot, du va’a, du surf, sont au programme d’un week-end riche en événements sportifs. Il commence dès vendredi avec du football par le match Tefana-Pirae de la deuxième journée de ligue 1 Vini

Football : 2e journée ligue 1 Vini C’est ce Vendredi que débute cette deuxième journée de ligue 1. Après un premier week-end riche en buts, les joueurs auront à cœur de rééditer le spectacle offert lors de la première journée. Trois matchs au programme de ce vendredi avec dès 19 heures au stade Pater l’AS Central Sport reçoit l’AS Taiarapu FC. Avec une défaite des deux côtés lors de la première journée, ces équipes voudront se racheter en donnant un meilleur visage. Au même moment, au stade de la Punaruu, l’AS Tamari Punaruu, forte de sa première victoire sur l’AS Central de Papeete, reçoit un des promus, l’AS Manu Ura de Paea, qui a connu des débuts très difficiles face à l’autre promu, puisqu’ils ont encaissé 8 buts pour leur premier match en ligue 1. Pour finir cette soirée qui s’annonce des plus alléchantes, c’est le gros choc qui opposera l’AS Tefana, vainqueur la semaine dernière sur les terres de l’AS Mahina, aux champions en titre l’AS Pirae, toujours invaincu depuis leur dernier sacre. Un beau duel en perspective ! Cette deuxième journée continuera le lendemain, où deux matchs clôtureront ce week-end footballistique. L’AS Peue recevra l’AS Dragon à Hitia à 14 heures. Ces deux équipes seront en quête d’une première victoire alors qu’au même moment, le promu, l’AS Mira, recevra son premier match en ligue 1 dans son stade de Afareaitu, et y affrontera une AS Venus qui doit se racheter de son match mal maîtrisé du week-end dernier.

Rugby : championnat de Tahiti Seven

Comme leurs homologues du ballon rond, c’est la deuxième journée du championnat de rugby à 7 qui se déroule samedi après-midi au stade de la Fautaua à partir de 13 heures. Lors de la première journée, six équipes avaient bataillés pour remporter cette étape. L’équipe de Paea est sortie victorieuse en remportant la finale face à Punaauia, 19-10. Gageons qu’ils tenteront de rééditer cette performance ce samedi. Pour cette nouvelle journée, ils ne seront que cinq à lutter, Moorea ne pouvant se déplacer. Il faudra mettre tout en œuvre pour essayer de remporter la victoire et engranger un maximum de points au classement, surtout qu’il ne reste plus que deux journées de rugby à 7 avant de passer au rugby à XV.



Natation : Open Water à la pointe de Vénus

La fédération tahitienne de natation organise samedi matin, à la pointe de vénus, un Open Water. Comme son nom l’indique, c’est une épreuve en eau libre ouverte à tous, qui réunira nageurs, triathlètes, swimrunners, dans une baie devenue mythique. Plusieurs distances seront proposées aux participants : 500 m, 2 km et 5 km, qui vont permettre aux amoureux de l’eau de se juger dans une ambiance festive. Le rendez-vous est donné à 7h30 pour les inscriptions. L’heure du départ sera, elle, sonnée à 8h30.



Motocross : 6e journée du championnat de Polynésie

C’est dimanche matin, sur le terrain de Vaitarua Paihoro, que prendront le départ en MX3, MX1, loisirs et MX kidz, les catégories Élite, Seniors, Espoirs 85cc, Juniors 65cc, Open, Vétérans 45+, Vétérans 55+ et Kidz. Encore quelques journées dont celle de dimanche qui seront décisives pour succéder à Jonas Lee Wing ! Ou conservera-t-il son titre ? Nous aurons un début de réponse dès ce week-end !



Va’a : La Te Va’a o te Ora

Entre deux grandes compétitions (la Hawaiki Nui Solo et la Hawaiki Nui) il est important que la jeunesse du va’a tahitien ait, elle aussi, des événements qui lui permette de se mesurer et de progresser. C’est ce que propose le club de Mataeia Hoe 717 dans le cadre de la course Te Va’a o te Ora où de nombreux jeunes rameurs (benjamins, minimes, cadets, juniors et scolaires) p^révoient de se mesurer sur des parcours de 3 800 m, 6 km, 12 km ou encore 18 km pour les plus grands. Mais le cœur de cet événement n’est autre que la sensibilisation des jeunes aux méfaits de la drogue et de l’alcool. Le va ’a, comme beaucoup de sports, tente d’enrayer cette progression qui est un fléau pour la jeunesse. L’ouverture de la journée se fera par la balade de prévention de 6 km qui rassemblera tous les rameurs volontaires.



Surf : Aircalin Tahiti Master Tour

Tout le week-end, samedi et dimanche, à Taharu’u, va se dérouler la compétition Aircalin Tahiti Master Tour, organisée par le Tamahe’e Surf Club et les Christian Surfers. C’est la troisième étape de ce tour qui est réservé aux plus de 35 ans. Mais la compétition invite aussi les vétérans des catégories surf, bodyboard, longboard, drop Knee, kneeboard, SUP et bodysurf, à venir participer à cette fête ! De beaux moments en perspective.



Triathlon de Hitia’a o te Ra

Après avoir accueilli le championnat polynésien de semi-marathon le week-end dernier, la commune de Hitia’a sera le théâtre du triathlon dimanche matin. Quatres épreuves sont proposées : Un duathlon pour les 6-8 ans (départ à 8 heures) avec course à pied de 200 m, 1 km de vélo et une course à pied de 200 m et un duathlon pour les 9-12 ans (départ à 8h30) avec une course à pied de 400 m, 2 km de vélo et une course à pied de 400m.

Pour les adultes, ça sera un XS et un S. Le Triathlon XS (départ à 9 heures avec fermeture du parc à vélo à 8h45) se déroulera sur un parcours de natation de 350 m, puis de vélo sur 10km, et une course à pied de 2.5km. Pour le S, départ à 10h15 (fermeture parc à vélos 10h00) avec natation 750m, vélo 20km, et course à pied de 5 km.

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 26 Septembre 2024 à 18:34 | Lu 196 fois