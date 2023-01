Procès en appel du Mediator: les dirigeants de Servier concèdent une "erreur" dans "l’évaluation du risque"

Paris, France | AFP | mardi 17/01/2023 - Au procès en appel du Mediator, la représentante des laboratoires Servier et l'ex-numéro deux de l'entreprise pharmaceutique ont admis mardi avoir "commis des erreurs" dans "l'évaluation du risque" lié aux effets secondaires de ce médicament, mais nié toute "volonté" de dissimuler ces effets.



"Nous nous sommes trompés dans l’évaluation du risque. Nous avons fait une erreur sévère, sérieuse (...) dont les conséquences ont été gravissimes pour les victimes", a reconnu devant la cour d'appel de Paris Jean-Philippe Seta, bras droit du PDG de Servier jusqu'en 2013.



Mis sur le marché comme antidiabétique en 1976 mais indûment prescrit comme coupe-faim jusqu'en 2009, le Mediator a entraîné de graves effets secondaires sur des milliers de patients souffrant de pathologies cardiaques ou pulmonaires et parfois entraîné leur mort.



Mais "cette erreur d'appréciation, aussi grave fut-elle, mérite-t-elle une qualification pénale? La certitude que j'ai, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté délibérée" de tromper les autorités sanitaires et les patients, a ajouté M. Seta, pour ses premiers mots à la barre.



L'ex-dirigeant, aujourd'hui âgé de 69 ans, est rejugé depuis le 9 janvier aux côtés de six sociétés du groupe Servier, notamment pour tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires.



"Nous avons très mal apprécié le risque, nous l’avons constaté beaucoup trop tard", a aussi reconnu la représentante de Servier, Isabelle Tupinon-Mathieu.



Pour le laboratoire, il est "acquis" que "le Mediator a entraîné des valvulopathies et de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui ont entraîné des décès", ce que "nous regrettons profondément", a-t-elle expliqué.



En revanche "nous contestons avoir obtenu de façon indue l'autorisation de mise sur le marché" du médicament et "avoir dissimulé les effets secondaires du produit", a ajouté la dirigeante.



"Quand le groupe Servier et sa direction ont raté le coche ? Quand est-ce que vous auriez dû faire autrement ?", les a interrogés le président de la cour, Olivier Géron. "En 2007 il aurait fallu peut-être" réagir différemment, a avancé M. Seta, précisant que "cette déclaration n'engage(ait) que (lui)".



Pour Mme Tupinon-Mathieu, en revanche, ce n'est qu'"en 2009", date du retrait du Mediator du marché, qu'"on a eu les éléments probants qui pointaient l’ampleur du risque".



En première instance, en mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a estimé que les laboratoires Servier "disposaient à partir de 1995, de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels" liés au Mediator. Servier a été condamné à une amende de 2,7 millions d'euros, M. Seta à quatre ans de prison avec sursis et une amende de 90.600 euros.